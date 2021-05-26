Лукашенко проти NEXTA: як створений школярами Telegram-канал став головним "ворогом" Білорусі

Telegram-канал став головним ворогом Лукашенка

У середу, 26 травня, невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що найпопулярніший в країні Telegram-канал NEXTA сьогодні працює не тільки проти його режиму, але і проти російської влади.

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"Хочу нагадати, що один відомий екстремістський канал, який народився на білоруській проблематиці, але не на нашій землі, вже щосили працює проти Росії, показавши тим самим справжню мету західних стратегів", – заявив Лукашенко, коментуючи затримання Романа Протасевича в аеропорту Мінська.

Ми вирішили дізнатися історію каналу і чому він так розлютив Олександра Лукашенка.

Історія створення NEXTA

2015 року недавні школярі Степан Путила та Роман Протасевич створили YouTube-блог NEXTA. Спочатку це був музичний проєкт.

Згодом відеоблог переріс в Telegram-канал з мільйонною аудиторією.

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"Спочатку проєкт розвивався і зароджувався з блогу і плавно переходив до ЗМІ – сучасного, децентралізованого, яке використовує кілька майданчиків, але не сайт", – розповів Роман Протасевич BBC News.

За словами творців, у назві Nexta використана гра слів: покоління next (з англ. – "наступний") і білоруське слово нехта (хтось), що натякає на анонімність. Степан Путіло 2019 року пояснив, що назва означає "таємничий образ, хтось із білорусів, хто думає так само, як і я".

Чим канал не сподобався Лукашенку?

Степан Путила та Роман Протасевич спочатку створювали NEXTA як опозиційний проєкт.

Перше опубліковане на YouTube-каналі відео – пісня "Вибору немає", яка була приурочена до чергових президентських виборів в Білорусі і закликала людей до їх бойкоту через можливі фальсифікації результатів.

У лютому 2018 року проти Степана Путила спробували завести кримінальну справу за статтею 368 КК РБ "Образа президента" через слово "Лукашерлок", яке фігурувало в назві одного з відео на YouTube.

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У жовтні 2019 року на YouTube-каналі Nexta вийшов документальний фільм "Лукашенко. Кримінальні матеріали". Через добу він зайняв перше місце в трендах білоруського YouTube.

Восени 2019 року Путило та Протасевич починають активно вести Telegram-канал Nexta-Live.

Nexta-Live став ключовим локомотивом протестів в Білорусі, які спалахнули після фальсифікації виборів у серпні 2020 року. Канал оперативно публікував відео і фото з протестів, а також фактично координував дії мітингувальників: повідомляв про пересування ОМОНу, інформував про нові акції протесту і затримання.

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На той момент припав рекордний ріст популярності каналу – з 300 тисяч підписників до 1,1 млн.

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Саме Nexta-Live закликав жителів Білорусі до загального страйку з 12 години дня 11 серпня 2020 року:

"Збирайтеся з вашими колегами і оголошуйте страйк, поки ми не доб'ємося вільних виборів і звільнення політв'язнів"

20 жовтня 2020 суд в Білорусі визнав канал Nexta-Live екстремістським. Після цього рішення канал змінив назву на "NЕХТА Live".

Канал активно підтримує протестувальників

На той час Степан Путила та Роман Протасевич вже покинули територію Білорусі.

8 березня 2021 року на YouTube-каналі Nexta з'явився документальний фільм "Лукашенко. Золоте дно" про майно і особисте життя президента Білорусі. За перші три дні відео набрало 4 млн переглядів. Цей фільм активно популяризував канал NЕХТА Live.

Канал розповів про таємниці Лукашенка

На сьогодні у NЕХТА Live 1 236 412 підписників, він продовжує висвітлювати події в Білорусі і бореться проти режиму невизнаного світовим співтовариством "президента" Олександра Лукашенка.

Канал продовжує допомагати протестувальникам

Як відомо, 23 травня в аеропорту Мінська на вимогу білоруської влади здійснив вимушену посадку пасажирський літак, що прямував з Афін до Вільнюса. На борту перебував Роман Протасевич. Він був затриманий.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську