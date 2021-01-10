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Лукашенко планує ухвалити нову Конституцію в Білорусі

10 січня, 16:06

Ольга Литвин Ольга Литвин

Лукашенко пообіцяв, що запитає "у людей, чи бути їй"

Невизнаний Україною та Європою президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що проєкт нової Конституції буде готовий до кінця 2021 року.

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Про це повідомив "Інтерфакс.ру" з посиланням на канал "Росія 1".

"І тоді на референдумі люди визначать, бути новій Конституції чи не бути", – сказав Лукашенко.

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Він не уточнив, що принципово нового з'явиться в головному документі країни.

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"До кінця не сформовані основні пропозиції щодо змін... Я визначав деякі – про перерозподіл повноважень, про партійне будівництво. Це політичні питання. В економіці ми залишимо пропозицію, щоб у нас була соціально орієнтована держава", – сказав Лукашенко.

Нагадаємо, Лукашенко заявив, що він із Путіним "намертво" в одній команді.

Також він підкреслив, що відмовляється складати свої повноваження й іти у відставку – залишити свій пост готовий тільки в разі поразки на виборах.

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