Лукашенко планує ухвалити нову Конституцію в Білорусі

Лукашенко пообіцяв, що запитає "у людей, чи бути їй"

Невизнаний Україною та Європою президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що проєкт нової Конституції буде готовий до кінця 2021 року.

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Про це повідомив "Інтерфакс.ру" з посиланням на канал "Росія 1".

"І тоді на референдумі люди визначать, бути новій Конституції чи не бути", – сказав Лукашенко.

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Він не уточнив, що принципово нового з'явиться в головному документі країни.

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"До кінця не сформовані основні пропозиції щодо змін... Я визначав деякі – про перерозподіл повноважень, про партійне будівництво. Це політичні питання. В економіці ми залишимо пропозицію, щоб у нас була соціально орієнтована держава", – сказав Лукашенко.

Нагадаємо, Лукашенко заявив, що він із Путіним "намертво" в одній команді.

Також він підкреслив, що відмовляється складати свої повноваження й іти у відставку – залишити свій пост готовий тільки в разі поразки на виборах.

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