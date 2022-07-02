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Лукашенко розігнав зграї ракет з України та загрожує ударом США, НАТО та всім ворогам

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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2 липня, 21:43
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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко посилив підготовку до відправлення своїх солдатів на вірну загибель в Україну . Нині він заявив, що Україна намагалася завдати ракетного удару по його країні. Тому він наказав військовим "взяти під приціл" центри ухвалення рішень "противників Мінська".

Нові перли білоруського диктатора опублікувало цілком серйозно державне агентство "Белта".

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Як Лукашенка ловив ракети

"Нас провокують. Мушу вам доповісти: три дні тому, може, трохи більше, з території України намагалися завдати удару по військових об'єктах на території Білорусі. Але, дякувати Богу, протиповітряними комплексами "Панцир" вдалося перехопити всі ракети, які були пущені Збройними силами Україна, що це таке?Я присягаю вам: жоден солдат Білорусі на території України не воює", – сказав Олександр Лукашенко під час урочистих зборів з нагоди Дня незалежності країни.

Як Лукашенка виявляв нацистів

Білоруських солдатів, за версією Лукашенка, в Україні немає, а ось полонені громадяни Білорусі – є.

"В Україні було захоплено в полон кілька десятків білоруських далекобійників. Автомобілі у них було відібрано, двоє водіїв загинули. А потім сказали, що це було бомбування росіян, і вони загинули. Вирізали у загиблих людей з трупів органи, щоб не було видно, що вони застрелили. Але наші розібралися. Це націоналізм? Чи це нацизм? Це фашизм! ", – обурюється диктатор.

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Як Лукашенка просив про самозбереження

І взагалі землю Білорусі дозволено топтати тільки російському чоботу.

"Ми воюватимемо лише в одному випадку – якщо ви переступите останній метр нашої землі і вторгнетесь на нашу землю. Якщо ви вбиватимете наших людей, ми відповімо. Тому як президент скажу: не чіпайте мою державу. Не чіпайте мого білоруського народу, якщо у вас ще залишилося почуття самозбереження", – перейшов уже до загроз Лукашенку.

Кого Лукашенка взяв під приціл

" Хочу попередити "яструбів" і сказати вам відверто: трохи менше місяця тому мною відданий наказ підрозділам Збройних сил взяти під приціл, як зараз модно говорити, центри прийняття рішень у ваших столицях з усіма наслідками, що випливають", – вже зовсім розійшовся під кінець виступу помічник міжнародного злочинця Володимира Путіна.

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ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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