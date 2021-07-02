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Лукашенко розлютився – Білорусь закрила кордон з Україною

2 липня 2021 18:31

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Самопроголошений президент побачив "величезну кількість зброї", яку ввозять в його країну з України

Самоназваний білоруський правитель заборонив в'їжджати з України в свою країну. Фото: колаж "Сьогодні"

Самоназваний білоруський правитель заборонив в'їжджати з України в свою країну. Фото: колаж "Сьогодні"

Влада Білорусі повністю перекрили кордон з Україною. Відповідний наказ віддав самопроголошений президент Олександр Лукашенко.

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Про це повідомляє БелТА.

"Величезна кількість зброї надходить з України в Білорусь. Тому я доручив прикордонним військам повністю перекрити кордон з Україною", – заявив Лукашенко на урочистих зборах на честь Дня Незалежності 2 липня.

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Коментуючи це рішення, нардеп Олексій Гончаренко закликав українську владу жорстко відреагувати.

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"Треба переходити до жорсткої політики щодо нього. Те, що робить і дозволяє собі Лукашенко, абсолютний путінський прихвостень, це виходить за всі межі. Я дуже сподіваюся, що у відповідь на це ми нарешті побачимо серйозну реакцію України", – сказав він в ефірі телеканалу "Україна 24".

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Нагадаємо, що на тлі масштабних антиурядових протестів проти фальсифікацій на виборах, переслідування опозиції та репресій щодо учасників протесту Лукашенко заборонив білорусам залишати країну наземними пропускними пунктами.

А в травні через силове захоплення лайнера Ryanair і арешт опозиційного журналіста Романа Протасевича Україна заборонила авіасполучення з Білоруссю.

Дивіться докладніше, як Білорусь спалює мости з Євросоюзом:

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