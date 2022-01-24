Лукашенко зібрався перекинути армію до кордону з Україною й назвав причину

Білоруський диктатор звинуватив українську сторону в тому, що вона першою почала стягувати війська до кордону

Олександр Лукашенко (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що стягне на кордон з Україною цілий контингент білоруської армії. За його словами, такі дії необхідно застосувати для захисту, оскільки українці нібито перші почали перекидати свої війська до південного кордону.

Про це повідомляє Пул Першого.

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"Це ще для нас важливо, тому що нам доведеться там розгорнути цілий контингент білоруської армії. Про це і в Лунінці говорили. І тут це не пов'язано з жодною окупацією. Ми просто хочемо захистити наш південний кордон. А подібним політикам слід звернути увагу на концентрацію військ не лише на кордоні Латвії, Литви, Польщі, а й України. Не ми першими почали звертати увагу на південний наш кордон. Українці почали стягувати туди війська. Не розумію навіщо?" – сказав Лукашенко.

Також він додав, що Білорусь та Росія нібито давно оголосили про плани провести спільні навчання на кордоні з Україною.

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