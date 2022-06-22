Лукашенко терміново полетів до Путіна

Армія Білорусі почала рити окопи на кордоні з Україною

Лукашенко з Путіним щось вирішуватимуть / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

У Білорусі спостерігається якась нервова обстановка. Вранці 22 червня стало відомо, що Білорусь риє окопи вздовж кордонів з Україною, Польщею та Литвою. А вдень – самопроголошений лідер країни терміново вилетів з Орші до Санкт-Петербурга своїм літаком Boeing 737-800. ЗМІ пишуть, що це не є одноденний візит.

Візит

Російські пропагандистські медіа зазначають, що Путін зустрінеться із Лукашенком у Санкт-Петербурзі у суботу, 25 червня. До цього очікували, що російський міжнародний злочинець сам прибуде до Білорусі.

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Напередодні російський прем'єр Михайло Мішустін повідомив, що Путін та Лукашенко зустрінуться у рамках "Форуму регіонів Білорусі та Росії", який пройде у Гродно з 30 червня по 1 липня. Однак раптовий виліт Лукашенка до Петербурга ставить під питання приїзд Путіна до Білорусі.

Окопи

Telegram-канал "Україна 24" повідомляє, що Білорусь риє окопи вздовж кордонів з Україною, Польщею та Литвою. На прикордонних територіях країна також поновила дислокацію блокпостів.

У ЗМІ також потрапила карта окопів, яка, мабуть, має свідчити, звідки на Білорусь готувався напад ще взимку.

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Обстановка