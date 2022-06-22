Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Україна в ЄС ⚠ Росія погрожує Литві 🚨 Під обстрілами Робота під час війни Робота під час війни
СЬОГОДНІ Світові новини Інші країни

Лукашенко терміново полетів до Путіна

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
22 червня, 23:05
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Армія Білорусі почала рити окопи на кордоні з Україною
Лукашенко з Путіним щось вирішуватимуть / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
Лукашенко з Путіним щось вирішуватимуть / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

У Білорусі спостерігається якась нервова обстановка. Вранці 22 червня стало відомо, що Білорусь риє окопи вздовж кордонів з Україною, Польщею та Литвою. А вдень – самопроголошений лідер країни терміново вилетів з Орші до Санкт-Петербурга своїм літаком Boeing 737-800. ЗМІ пишуть, що це не є одноденний візит.

Візит

Російські пропагандистські медіа зазначають, що Путін зустрінеться із Лукашенком у Санкт-Петербурзі у суботу, 25 червня. До цього очікували, що російський міжнародний злочинець сам прибуде до Білорусі.

Реклама

Напередодні російський прем'єр Михайло Мішустін повідомив, що Путін та Лукашенко зустрінуться у рамках "Форуму регіонів Білорусі та Росії", який пройде у Гродно з 30 червня по 1 липня. Однак раптовий виліт Лукашенка до Петербурга ставить під питання приїзд Путіна до Білорусі.

Окопи

Telegram-канал "Україна 24" повідомляє, що Білорусь риє окопи вздовж кордонів з Україною, Польщею та Литвою. На прикордонних територіях країна також поновила дислокацію блокпостів.

У ЗМІ також потрапила карта окопів, яка, мабуть, має свідчити, звідки на Білорусь готувався напад ще взимку.

Реклама

Обстановка

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Докладніше
🙏 Keep Calm
Love is...💙💛
Подорожуй Україною
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
Допомога під час війни
Більше новин
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Фан-сектор
Вболівай за футбол!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:00 22 червня
1
Особовий склад 34230
Особовий склад
2
Танки 1496
Танки
3
ББМ 3614
ББМ
4
Артилерія 752
Артилерія
5
Засоби ППО 99
Засоби ППО
6
РСЗВ 239
РСЗВ
7
Літаки 216
Літаки
8
Гелікоптери 182
Гелікоптери
9
БПЛА 614
БПЛА
10
Кораблі/катери 14
Кораблі/катери
11
Транспорт 2543
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Загинув, рятуючи побратима… Віктор Головко - старший лейтенант спецпідрозділу “Омега”, в якому прослужив 9 років, брав участь в АТО… Разом з підлеглими знищив два загони російського десанту під Києвом. Отримавши поранення, не кинув непритомного товариша на полі бою, витяг його до евакуаційного автомобіля. Але ворожий постріл з РПГ знищив машину… Герой України. Посмертно.

Історія героя
Нескорені
Кирило Верес - майор ЗСУ, командир спецпідрозділу К-2 при 54-й окремій механізованій бригаді (раніше - офіцер контррозвідки СБУ, який здійснив затримання російських ГРУшників Александрова і Єрофєєва)... Наразі на рахунку групи К-2 - близько 40 одиниць знищеної техніки ворога, сотні окупантів. Верес - перший повний кавалер ордену Богдана Хмельницького. Герой України.
Історія звитяг героя
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

20104.81

Bitcoin Cash (BCH)

114.58

Binance Coin (BNB)

216.14

Dogecoin (DOGE)

0.06

Ethereum Classic (ETC)

15.33

Litecoin (LTC)

51.76

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
50,00
55,00
41,91
-
-
57,99
-
-
48,90
56,00
-
-
51,00
57,00
-
-
-
56,99
-
-
50,99
57,99
-
-
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
-
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,86 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$25,1 млрд
Прогноз
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.86

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти