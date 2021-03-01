Лукашенко звільнив власного сина: що відбувається в Білорусі

Віктор Лукашенко більше не є радником президента

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко позбавив свого старшого сина Віктора посади власного радника. Указ уже підписано.

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Про це повідомили 1 березня в пресслужбі "президента Білорусі".

"Віктора Лукашенка звільнено з посади помічника президента Білорусі з національної безпеки в зв'язку з переходом на виборну посаду. Відповідний указ глава держави Олександр Лукашенко підписав 26 лютого", – заявили у Лукашенка.

Цього самого дня не визнаний Україною президент Білорусі підписав указ про надання своєму синові нового військового звання, підвищивши Віктора Лукашенка до генерал-майора запасу.

Реклама За годинниковою стрілкою: Дмитро, Віктор, Олександр та Микола Лукашенки / Фото: president.gov.by В тренді У Венеції з каналів пішла вода (фото, відео)

Минулого тижня стало відомо, що Віктора Лукашенка обрали президентом Національного олімпійського комітету Білорусі, де він з квітня 2019 року виконував обов'язки першого віцепрезидента. Він замінив батька, який очолював НОК країни з 1997 року.

Як відомо, у Олександра Лукашенка є ще два сини. Середній – Дмитро – також топчиновник. Він очолює центральну раду Президентського спортивного клубу і є членом НОК Білорусі. Молодший, Микола, ще вчиться в школі.

Нагадаємо, що Віктор і Олександр Лукашенки з листопада 2020 року перебувають під санкціями Євросоюзу через репресії щодо антиурядових демонстрантів. З цієї самої причини Білорусь позбавили права проводити чемпіонат світу з хокею.

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