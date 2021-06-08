Лукашенко посилив покарання за протести – як каратимуть незгодних

/ Фото: цензор

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав Закон про посилення відповідальності за порушення порядку проведення масових заходів. Документ, зокрема, посилює покарання за образу, насильство і погрози стосовно силовиків і дозволяє карати за участь у несанкціонованих мітингах.

Реклама

Відповідне повідомлення з'явилося на Національному правовому порталі.

Участь в мітингах

Осіб, які протягом року двічі притягувалися до адміністративної відповідальності за участь в несанкціонованих масових заходах, тепер будуть притягати до кримінальної відповідальності. Тобто на третій раз вже можуть завести кримінальну справу, і покарання за це – арешт, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Реклама

Посилюється і відповідальність за участь та організацію групових дій, що грубо порушують громадський порядок. Раніше за таке порушення можна було отримати до трьох років обмеження або позбавлення волі. Цей закон передбачає покарання до чотирьох років позбавлення волі або від двох до п'яти років позбавлення волі.

До шести років за "сприяння екстремістській діяльності"

За залучення до екстремістської діяльності і "інше сприяння" такій діяльності загрожує до чотирьох років позбавлення волі або від двох до шести років в'язниці.

ЗМІ – під загрозою

В Законі також прописана кримінальна відповідальність для власників інтернет-ресурсів, які поширюють "заборонену інформацію", – арешт, або обмеження волі на строк до чотирьох років, або позбавлення волі на той же строк з штрафом або без штрафу.

Фото: t.me/nexta_live В тренді Розмова Зеленського і Байдена. Що кажуть у Білому домі

Реклама

Якщо громадянина двічі за рік засудили за пропаганду, демонстрацію, розповсюдження нацистської символіки, зберігання з метою поширення, йому може загрожувати до чотирьох років обмеження або позбавлення волі.

Посилення захисту силовиків

Відповідальність за вбивство силовиків і військовослужбовців також посилена – до 12 років позбавлення волі. Більш жорсткою стала і відповідальність за опір особам, які охороняють громадський порядок, насильство і погрози проти них і суддів, образу представників влади і їх близьких.

/ Фото: Reuters

Посилене покарання за наклеп, заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці, наругу над державними символами, публічні заклики до несанкціонованих акцій.

Реклама

Як повідомлялося раніше, в Білорусі заснували так званий День народної єдності, який тепер буде відзначатися 17 вересня, в день вторгнення Радянського Союзу в Польщу.