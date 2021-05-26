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Лукашенко вперше відреагував на "піратське захоплення" літака і приплів Україну

26 травня, 10:43

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Білоруський диктатор розповів, звідки надійшов дзвінок про мінування літака

Олександр Лукашенко заперечує захоплення літака. Колаж "Сьогодні"

Олександр Лукашенко заперечує захоплення літака. Колаж "Сьогодні"

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко пояснив "піратську посадку" літака з журналістом Романом Протасевичем вимушеним заходом, а дзвінок про мінування на борту авіалайнера нібито надійшов зі Швейцарії.

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Про це він сказав на зустрічі з депутатами, членами Конституційної комісії і представниками органів державного управління, передає NEXTA.

За його словами, літак розвернули біля атомної електростанції.

"А якби раптом системи безпеки АЕС були переведені в режим повної бойової готовності? Я діяв законно, захищаючи людей, за всіма міжнародними правилами", – сказав Лукашенко.

Він також заявив, що повідомлення про мінування літака нібито надійшло зі Швейцарії.

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"Як ми повинні були діяти на тлі каскаду "мінувань" у Білорусі з IP-адрес Польщі? ... У літаку знаходився терорист і про це знали далеко за межами Білорусі ... Була бомба чи ні, але якби мені доповіли про те, що в літаку терорист, я б негайно віддав наказ посадити літак", – сказав невизнаний білоруський лідер.

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Фото: колаж "Сьогодні"

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При цьому Лукашенко вважає, що затриманий Протасевич нібито воював в Україні.

"Нехай західні захисники дадуть відповідь: на які спецслужби працювали двоє затриманих? Хто платив подонку, який вбивав людей у братській Україні. За свої злочини відповість кожен. Це справа часу. Вони хотіли вбити нас, але скільки б сотень тисяч загинуло, якби ми не вистояли?" – резюмував він.

Як повідомляли новини "Сьогодні", влада Білорусі через диспетчерів погрожувала збити літак Ryanair, в якому летів Роман Протасевич, якщо лайнер не виконає екстрену посадку в Мінську.

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Після цього країни почали закривати авіасполучення з Білоруссю, в тому числі і Україна.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську

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