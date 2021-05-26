Лукашенко вперше відреагував на "піратське захоплення" літака і приплів Україну

Олександр Лукашенко заперечує захоплення літака. Колаж "Сьогодні"

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко пояснив "піратську посадку" літака з журналістом Романом Протасевичем вимушеним заходом, а дзвінок про мінування на борту авіалайнера нібито надійшов зі Швейцарії.

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Про це він сказав на зустрічі з депутатами, членами Конституційної комісії і представниками органів державного управління, передає NEXTA.

За його словами, літак розвернули біля атомної електростанції.

"А якби раптом системи безпеки АЕС були переведені в режим повної бойової готовності? Я діяв законно, захищаючи людей, за всіма міжнародними правилами", – сказав Лукашенко.

Він також заявив, що повідомлення про мінування літака нібито надійшло зі Швейцарії.

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"Як ми повинні були діяти на тлі каскаду "мінувань" у Білорусі з IP-адрес Польщі? ... У літаку знаходився терорист і про це знали далеко за межами Білорусі ... Була бомба чи ні, але якби мені доповіли про те, що в літаку терорист, я б негайно віддав наказ посадити літак", – сказав невизнаний білоруський лідер.

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При цьому Лукашенко вважає, що затриманий Протасевич нібито воював в Україні.

"Нехай західні захисники дадуть відповідь: на які спецслужби працювали двоє затриманих? Хто платив подонку, який вбивав людей у братській Україні. За свої злочини відповість кожен. Це справа часу. Вони хотіли вбити нас, але скільки б сотень тисяч загинуло, якби ми не вистояли?" – резюмував він.

Як повідомляли новини "Сьогодні", влада Білорусі через диспетчерів погрожувала збити літак Ryanair, в якому летів Роман Протасевич, якщо лайнер не виконає екстрену посадку в Мінську.

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Після цього країни почали закривати авіасполучення з Білоруссю, в тому числі і Україна.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську