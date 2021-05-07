Будь-якою ціною. Генсек ООН закликав світових лідерів не допустити нової холодної війни

Сьогодні велика небезпека геостратегічного поділу, це може ускладнити міжнародне співробітництво, зазначив Гутерріш

REUTERS/Eduardo Munoz

Провідні світові держави повинні зробити все, щоб не допустити нової холодної війни .

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Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, виступаючи на зустрічі країн – членів ООН з кандидатами на виборах наступного глави організації.

"Ми повинні за всяку ціну уникнути нового типу холодної війни", – заявив він.

Гутерріш нагадав, що попереджав про небезпеку нового геостратегічного поділу і дисфункції відносин між провідними державами.

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"Це нескінченно ускладнило б міжнародне співробітництво в той момент, коли воно потрібно найбільше", – зазначив він.

Вибори нового генсека ООН заплановані на літо. На цей момент Гутерріш є єдиним кандидатом.

Раніше генсек ООН звинуватив багаті країни в скупці вакцинвід COVID-19 в обхід бідних.

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