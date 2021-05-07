Будь-якою ціною. Генсек ООН закликав світових лідерів не допустити нової холодної війни

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Провідні світові держави повинні зробити все, щоб не допустити нової холодної війни .
Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, виступаючи на зустрічі країн – членів ООН з кандидатами на виборах наступного глави організації.
"Ми повинні за всяку ціну уникнути нового типу холодної війни", – заявив він.
Гутерріш нагадав, що попереджав про небезпеку нового геостратегічного поділу і дисфункції відносин між провідними державами.
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"Це нескінченно ускладнило б міжнародне співробітництво в той момент, коли воно потрібно найбільше", – зазначив він.
Вибори нового генсека ООН заплановані на літо. На цей момент Гутерріш є єдиним кандидатом.
Раніше генсек ООН звинуватив багаті країни в скупці вакцинвід COVID-19 в обхід бідних.
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