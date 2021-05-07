Русский
$ 27,72
33,41
  1. Світові новини
  2. Інші країни

Будь-якою ціною. Генсек ООН закликав світових лідерів не допустити нової холодної війни

7 травня, 18:18

Денис Беспалов Денис Беспалов

Сьогодні велика небезпека геостратегічного поділу, це може ускладнити міжнародне співробітництво, зазначив Гутерріш

REUTERS/Eduardo Munoz

REUTERS/Eduardo Munoz

Провідні світові держави повинні зробити все, щоб не допустити нової холодної війни .

Реклама

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, виступаючи на зустрічі країн – членів ООН з кандидатами на виборах наступного глави організації.

"Ми повинні за всяку ціну уникнути нового типу холодної війни", – заявив він.

Гутерріш нагадав, що попереджав про небезпеку нового геостратегічного поділу і дисфункції відносин між провідними державами.

Читайте також: Китай і США оголосили "холодну війну": Україна – між молотом і ковадлом

В тренді
"Венеціанка" оцінила закон про Вищу раду правосуддя: про що йдеться
Реклама

"Це нескінченно ускладнило б міжнародне співробітництво в той момент, коли воно потрібно найбільше", – зазначив він.

Вибори нового генсека ООН заплановані на літо. На цей момент Гутерріш є єдиним кандидатом.

Раніше генсек ООН звинуватив багаті країни в скупці вакцинвід COVID-19 в обхід бідних.

Також дивіться відеозвернення Зеленського в ООН:

Відео: president.gov.ua

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Українок затримали за розпусту в Туреччині: гарячі кадри (фото, відео)
Українок затримали за розпусту в Туреччині: гарячі кадри (фото, відео)Україна
МАУ серйозно скинула ціну на 10 напрямків: куди можна полетіти вже сьогодні
МАУ серйозно скинула ціну на 10 напрямків: куди можна полетіти вже сьогодніЕкономіка
На Землю несеться 20-тонна ракета: катастрофа загрожує Нью-Йорку та Пекіну – що відомо
На Землю несеться 20-тонна ракета: катастрофа загрожує Нью-Йорку та Пекіну – що відомоСША
Туристів немає, пляжі порожні: що нині відбувається на відпочинку в Туреччині
Туристів немає, пляжі порожні: що нині відбувається на відпочинку в ТуреччиніУкраїна
COVID-апокаліпсис в Індії: 400 тисяч хворих на добу, їх немає чим лікувати
COVID-апокаліпсис в Індії: 400 тисяч хворих на добу, їх немає чим лікуватиІнші країни
В Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь: онлайнтрансляція (оновлено)
В Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь: онлайнтрансляція (оновлено)Інші країни

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти