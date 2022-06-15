Макрон, Драгі та Шольц таки приїдуть до Києва перед важливим рішенням для України

Візит лідерів Франції, Італії та Німеччини відбудеться напередодні подання оцінки Єврокомісії того, чи слід Україні надати статус кандидата на вступ до ЄС. Вони зустрінуться з президентом Володимиром Зеленським, щоб продемонструвати підтримку нашій країні.
Про це повідомляє Financial Times з посиланням на високопоставлених дипломатів та посадових осіб у європейських столицях.
Так, Еммануель Макрон, Маріо Драгі та Олаф Шольц зустрінуться з Володимиром Зеленським та покажуть потужну демонстрацію західної солідарності з Україною.
Візит лідерів відбудеться напередодні подання оцінки Європейською комісією того, чи слід Україні надати статус кандидата на вступ до ЄС.
Очікується, що 17 червня Європейська комісія надасть свій висновок щодо статусу для України.
Провідні лідери зібралися в Україну
- Трьох провідних політиків ЄС з Німеччини, Франції та Італії незабаром можна буде побачити у Києві. За інформацією Bild am Sonntag, урядові круги Франції та України мають конкретні плани поїздок. Також президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому громадсько-правовому телеканалу ZDF заявив, що канцлеру Олафу Шольцу настав час визначитися з позицією Берліна щодо війни, яку Російська Федерація розв'язала проти України.
- Зазначимо, що 14 червня у посольстві Франції в Україні спростували заяву першого радника посла Франції Бруно Коссанеля щодо можливого візиту в Україну президента Еммануеля Макрона.
- Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Говорили, зокрема, про європейську перспективу України.