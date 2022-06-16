Макрон відповів на критику свого заклику "не принижувати Росію"

За словами президента Франції, Україна повинна мати можливість чинити спротив і перемагати

Еммануель Макрон відповів на критику своїх слів щодо РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Франції Еммануель Макрон прокоментував своє висловлювання про "збереження обличчя Путіну". За його словами, Україна має перемагати у розв'язаній РФ війні.

Про це Макрон заявив під час візиту до Києва сьогодні, 16 червня, передає видання BFM TV.

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За словами президента Франції, Україна повинна мати можливість чинити спротив і перемагати.

На запитання журналістів про висловлювання Макрона, що РФ "не можна принижувати", глава держави заявив, що Франція була поруч з Україною з першого дня війни.

"Україна повинна вміти чинити спротив і перемагати. Франція була поряд з Україною з першого дня… ми поряд з українцями без двозначності", – наголосив Макрон.

Заява Макрона

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що президент Росії Володимир Путін зробив "історичну і фундаментальну помилку", напавши на Україну, і що тепер він "ізольований".

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"Я вважаю, і я йому (Путіну. – Ред.) сказав, що він зробив історичну і фундаментальну помилку для свого народу, для себе та для історії", – сказав Макрон, додавши, що "не виключає" незабаром поїздку до Києва.

Французький президент казав: "ми не повинні принижувати Росію", щоб у день припинення бойових дій можна було "побудувати вихід із ситуації дипломатичними каналами".

"Ми хочемо збільшити фінансову та військову підтримку України. І, нарешті, зробити все, щоб зерно вивезли з України", – зазначив Макрон.

Відповідь України

Своєю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в себе на сторінці у Twitter написав, що заклики уникнути "приниження Росії можуть лише принизити Францію та будь-яку іншу країну, яка б до цього закликала".

"Бо саме Росія принижує себе. Нам усім краще зосередитися на тому, як поставити Росію на її місце. Це принесе мир і врятує життя", – вказав він.

Раніше ми розповідали, що президент України Володимир Зеленський жорстко відреагував на пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона "не принижувати Росію" і після завершення бойових дій "шукати вихід дипломатичним шляхом".