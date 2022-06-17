Макрон розповів, за якої умови поїде до Росії

Президент Франції готовий говорити з Путіним, якщо це принесе результат

Макрон готовий зустрітися з Путіним/Фото: Chesnot/Getty Images, Contributor/Getty Images. Колаж: "Сьогодні"

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про готовність приїхати в Росію і зустрітися з президентом Володимиром Путіним. Такий візит можливий лише за певних "попередніх умов".

Про це повідомляє телеканал TF1.

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За словами Макрона, поки жодних сигналів від Москви не надходило.

"Хтось не розуміє, чому я продовжую говорити з Путіним. Я робив це, тому що бачу в цьому роль Франції. Візит в Росію? Для цього потрібні попередні умови, а значить жести з боку Путіна. Я продовжу говорити з ним з відома президента України і за умови, що це принесе користь", — зазначив президент Франції.

Він додав, що згадані ним передумови станом на сьогодні не виконані.

Крім того, Макрон зазначив, що його відносини з Володимиром Зеленським не погіршилися через контакти з російською стороною.

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"Я був першим лідером, який прийняв його між двома турами (президентських виборів у 2019 році — ред.)", — нагадав президент Франції.

Макрон виправдав свої розмови з Путіним

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що йому необхідно підтримувати зв'язок з лідером Росії Володимиром Путіним. За його словами, він розмовляє з ним лише за згодою нашого глави держави Володимира Зеленського.

"Нам потрібно мати канал діалогу з РФ, наприклад, з питань продовольчої безпеки. І якщо ми можемо отримати певні зрушення, то ми повинні робити все, що від нас залежить", – заявив президент Франції.

Макрон зазначив: коли відкривається вікно можливості – він щоразу це робить за згодою Зеленського. За словами лідера Франції, дискусії з Росією потрібно буде продовжувати.

"Дискусії мають бути. Коли ми з самого початку спілкувалися з РФ – на це давав згоду Зеленський. Ще з 2019 року ми спілкувалися у такому контексті", – додав Макрон.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Макрон та інші європейські країни підтримали вступ України до ЄС. Також ми писали, що Макрон відповів на критику свого заклику "не принижувати Росію".