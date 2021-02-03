Мамин рецепт: спосіб повернути нюх після COVID-19 "підірвав" TikTok

Студент з Канади, який перехворів на коронавірус, розповів секрет, як відновив смаки і запахи.
Як пише BuzzFeed News, 23-річний Кемарі Гері Лалор поділився рецептом приготування апельсина, про який розповіла його мама.
Відео з'явилося в TikTok:
Апельсин потрібно тримати на відкритому вогні, поки плід не стане повністю чорним зовні. Потім необхідно зняти згорілу шкіру апельсина і змішати його з коричневим цукром.
@toosmxll
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Хірург Національної служби охорони здоров'я Великої Британії Каран Раджан розповів, що це може бути тренуванням для нюху. За його словами, цей метод використовувався в медицині для спроби відновити функції, порушені хворобами, які викликають симптоми, аналогічні COVID-19.
Лікарі розділилися в думках, чи може цей метод працювати для всіх, хто втратив нюх або смак після COVID-19.
Раніше міжнародний експерт в сфері охорони здоров'я і епідеміології (Атланта, США) Михайло Фаворов заявив, що друга хвиля пандемії коронавірусуможе початися в жовтні 2021 року.
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