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Масові затримання і обшуки: як білоруси "відсвяткували" День Волі (фото)

25 березня, 22:49

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

У багатьох містах були повідомлення про мінування державних будівель

У четвер, 25 березня, в неофіційне свято Білорусі День волі по всій країні з самого ранку пройшли масові затримання активістів.

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Розповідаємо, що відбувалося в Білорусі 25 березня:

За даними порталу TUT.by, столицю Білорусі Мінськ стягнули військову техніку, в тому числі водомети. Над містом літав військовий літак, по Мінську стали ходити посилені патрулі міліції. Людям, які ввечері вийшли на прогулянку центральними вулицями, активно сигналили автомобілісти. По всій країні були масові затримання – понад 140 осіб. У Мінську були заарештовані декілька представників правозахисного центру "Весна" і співробітників штабу опозиції. У них вдома були проведені обшуки. У багатьох містах були повідомлення про мінування державних будівель. Кілька років тому президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що державним святом День Волі не буде.

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