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Масовий розстріл у Казахстані: в Алмати силовики розстріляли протестувальників із бронетехніки

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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6 січня, 22:44
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В Алмати відновилася стрілянина (відео)
Вогонь по протестувальникам вперше відкрили добу тому / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
Вогонь по протестувальникам вперше відкрили добу тому / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Незважаючи на заблокований інтернет із Казахстану надходять відомості про масові розстріли військовими протестувальників. Журналісти, які працюють в Алмати, розповіли, як по них та мітингувальникам відкрили вогонь.

Про це повідомляє агентство "Радіо Азаттик".

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Перші свідчення

"На центральній площі Республіки Алмати відкрили автоматну стрілянину по людях. На площі перебували активісти, які раніше брали участь у різних акціях протесту. За словами журналіста Ануара Даніярова, о 18.43 за місцевим часом з боку проспекту Назарбаєва підійшла бронетехніка і відкрила вогонь з автоматів. За словами Даніярова, загинула як мінімум одна людина: чоловік, який був поряд з журналістом, який отримав вогнепальне поранення в легені, помер дорогою до лікарні. Загиблий – молодий чоловік 18-20 років", – повідомляє агентство.

За словами людей, які проживають поблизу, на площі були чутні також розриви гранат. За словами активіста Марата Туримбетова, поранення отримали п'ятеро людей.

За словами представника ініціативної групи зі створення Демократичної партії Айгерим Тулеужанової, більшість тих, хто вийшла на площу, становила беззбройна молодь. Вони вимагали:

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  • створення спеціального кризового штабу,
  • відмови від введення військовослужбовців ОДКБ,
  • формування тимчасового уряду на чолі із представником громадянського суспільства;
  • формування загонів ополчення для захисту населення від провокаторів та мародерів.

Ситуація

Влада Казахстану, де з 2 січня проходять акції протесту, вирішила не церемонитися з протестувальниками, які відмовляться підпорядковуватися правоохоронцям. МВС Казахстану попередило, якщо хтось буде на вулиці зі зброєю, щодо них вирішено відкривати вогонь на поразку.

Увечері з'явилася інформація, що стрілянина в Алмати відновилася.

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Відомо, що влада Казахстану називає лише дані про поранених та вбитих з боку співробітників правоохоронців та силовиків. У МВС заявили, що загинули 18 їхніх працівників.

За даними ЗМІ, Росія відправила до Казахстану на придушення протестів воєнізовані формування, які брали участь у військових діях на Донбасі та під час окупації у Криму.

5 січня, не бажаючи йти на переговори з протестувальниками, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв покликав до Казахстану війська ОДКБ для придушення протестів.

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Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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