Мати-героїня або психічно хвора? Жінка, що народила 10 дітей, потрапила в скандал. Розслідування

Госіаме Сітхоле з пологового будинку потрапила прямо в психлікарню – влада каже, що вся історія з пологами виявилася великою містифікацією

Госіаме Сітхоле стверджує, що родичі чоловіка хотіли нажитися на ній та її дітях. Фото: колаж "Сьогодні"

Історія з пологами замість світового рекорду обернулася світовим скандалом. Два тижні тому породілля з Південно-Африканської Республіки нібито народила десятьох дітей – але місцеві чиновники кажуть, що жодних пологів взагалі не було.

Реклама

Кореспонденти "Сьогодні" Яна Лук'янець та Оксана Шнайдер провели власне розслідування і з'ясували, кому вигідно ховати малюків.

З пологового будинку – до психлікарні

Мешканка Південно-Африканської Республіки побила світовий рекорд мешканки Малі, яка народила дев'ятьох дітей одразу. У Госіаме Сітхоле – десять малюків. Ця новина сколихнула міжнародні ЗМІ два тижні тому.

"Перших п'ятьох вона легко народила, потім допомагали лікарі. 7 хлопчиків і 3 дівчаток. Але коли це сталося, я був удома і просто почав плакати", – каже батько новонароджений Тебохо Цонеті.

Але незабаром після пологів 37-річна Госіаме потрапляє до психіатричної лікарні. У неї стався нервовий зрив – породілля дізналася, що родичі її чоловіка хотіли заробити на дітях. Нібито саме тому вона весь цей час не показувала дітей чоловікові.

"Він та його сім'я ніколи мене не любили. Їх цікавлять тільки пожертви, які люди з усього світу надсилають для моїх дітей. Мріють таким чином стати мільйонерами", – стверджує Госіаме в інтерв'ю, яке сама записала, перш ніж потрапити до психлікарні.

Реклама

Породілля пояснила, що залишила десять дітей тимчасово в пологовому будинку, а сама ховалася у своїх родичів.

Версія перша: діти були

Сім'я Сітхоле підтвердила ЗМІ – жінка дійсно народила дітей.

"Вони казали, що вона влаштувала шоу – а це дійсно десятеро дітей", – каже родичка жінки.

Команді "Сьогодні" вдалося зв'язатися з журналістом, який спілкується з породіллею. Він дізнався, що діти хворі, а уряд не хоче платити компенсації.

"Це не фейк. Більш того, можу вам сказати: уряд приховує інформацію. 8 дітей – хворі, вони досі в лікарні, двоє – в критичному стані", – сказав нам журналіст.

Версія друга: а чи були діти?

Найнесподіванішим став коментар, який нам дали чиновники регіонального уряду. На питання про суму компенсації для матері десятерні, нам відповіли, що ніяких дітей взагалі не було.

"Немає дітей. Жінку, яка запевняє, що нібито народила дітей, було оглянуто лікарями, і вони не виявили ніяких ознак недавньої вагітності, а також ніяких ознак її пологів", – стверджує представник уряду провінції Гаутенг Табо Массеб.

Є десять дітей у подружжя Сітхол-Цонеті чи ні – залишається загадкою і для Книги рекордів Гіннеса. На наш запит нам відповіли, що рекорд ще не зареєстрували, а саму інформацію перевіряють. Але як тільки буде результат – нам відразу ж повідомлять.

Реклама

Тому на сьогодні відомо лише, що у подружжя до появи десятьох дітей, яких все ще шукають, вже було двоє.

Нагадаємо, що цьогоріч багатодітна мати Келсі Таунсенд з США народила дочку, коли була в стані штучної коми через зараження на коронавірус.