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Майдан у Казахстані отримав відповідь – термінове звернення до народу президента Токаєва

Наталія Магдик Наталія Магдик
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4 січня, 21:54
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Влада Казахстану готова покарати за заклики атакувати будівлі, а у відставку ніхто йде на збирається
Протестувальники заявили, що акція протесту буде безстроковою
Протестувальники заявили, що акція протесту буде безстроковою / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Касим-Жомарт Токаєв випустив вечірнє звернення до народу через ситуацію, що накалилася навколо протестів через підвищення ціни на скраплений газ. Він закликав не піддаватися на провокації та відмовився йти у відставку. Про це повідомив прес-секретар президента Казахстану Берік Уалі. Facebook .

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Що було у зверненні

У своєму зверненні Токаєв заявив про провокації "ззовні".

"Звертаюся до вас виявити розсудливість і не піддаватися на провокації зсередини та ззовні, ейфорії мітингівщини та вседозволеності", – сказав він.

За словами президента Казахстану, на протестах також виникли заклики атакувати адміністративні будівлі.

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" Заклики атакувати службові приміщення цивільних та військових відомств є абсолютно незаконними. Це злочин, за яким може бути покарання", – пригрозив Токаєв.

Також глава держави ствердно заявив, що "влада не впаде". Але додав: "Але нам потрібен не конфлікт, а взаємна довіра та діалог".

Як реагували раніше

Останній твіт казахського лідера був ще вдень о 16:00. Токаєв пообіцяв знизити ціну на скраплений газ в окремому регіоні – Мангістауській області – до 50 тенге за літр. Але, як відомо, протестувальники вимагають знизити ціну скрізь, а також поміняти уряд та усунути Нурсултана Назарбаєва, який і так уже не президент, від політики зовсім.

Крім того, президент Казахстану Токаєв заявляв про "деструктивні особи" на протетсах і обіцяв виконати економічну частину вимог, але завтра.

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"Звертаюся з проханням до демонстрантів не дотримуватися закликів деструктивних осіб, зацікавлених у підриві стабільності та єдності нашого суспільства. Інші вимоги соціально-економічного характеру будуть розглянуті окремо", – сказав він.

Протягом дня глава держави також закликав протестувальників до діалогу та анонсував жорсткі дії поліції: "Правоохоронним органам доручено забезпечити недопущення порушення громадського порядку. Демонстранти мають виявити відповідальність та готовність до діалогу".

Найперший твіт-реакція за сьогодні від Токаєва підтвердила право протестувальників на протести. Проте казахський президент також висловив явне невдоволення, що відбувається.

"Громадяни мають право публічно висловлювати вимоги до місцевої та центральної влади, але робити це слід відповідно до законодавства, зокрема, із законом про мирні збори", – написав він.

Події у Казахстані

У Казахстані на вулиці вийшли тисячі протестувальників , які незадоволені зростанням цін на газ Поліція у відповідь застосувала чинність.

Протести охопили майже весь Казахстан від великих міст до невеликих сіл. Наймасовішими виявилися акції в Атирау (тут вийшло понад 5 тисяч людина), Актобе, Уральську. В Алмати, Астані, Шимкенті, Уральську, Талдикоргані поліція затримувала протестувальників, Алмати – особливо жорстко.

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Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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