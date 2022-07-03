Майдан в Узбекистані. Тисячі людей вийшли на вулиці Нукуса проти політики Мірзієєва

Є інформація про постраждалих та загиблих

В Узбекистані майдан. Колаж "Сьогодні"

В Узбекистані через протести запровадили надзвичайний стан. Він діятиме з 3 липня по 2 серпня 2022 року на території Каракалпакстану, де відбуваються акції протесту.

Про це повідомляє Ateo Breaking.

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Подробиці

В узбецькому Нукусі не припиняються протести. Крім того, є інформація про постраждалих та загиблих внаслідок протестів.

Проте точне їхнє число невідоме, оскільки Каракалпакстан перебуває в інформаційній ізоляції – у Каракалпакстані відключили інтернет та проблеми мобільного зв'язку.

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Інформації звідти дуже мало. Наразі туди направляють військову техніку.

Другий день протестів у Нукусі загрожує стати ще кривавішим: у соцмережах викладають відео з важкими пораненнями протестувальників.

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Протести почалися після того, як президент Узбекистану раніше запропонував провести референдум щодо змін до конституції.

Узбекистан проти агресії Кремля, не визнає т.з. "ЛДНР" і вже надіслав допомогу Україні

Узбекистан не визнає незалежності так званих "ЛНР" та "ДНР". Про це заявив міністр закордонних справ Абдулазіз Камілов, виступаючи на пленарному засіданні Сенату.

"Ситуація навколо України викликає серйозне занепокоєння в Узбекистані. Наша країна віддана пошуку мирного вирішення ситуації та врегулювання конфлікту політико-дипломатичними засобами. Для цього насамперед мають бути негайно припинені військові дії та насильство" , – сказав він.

Міністр зазначив, що Узбекистан історично мав традиційно добрі та багатопланові відносини і з Україною, і з Росією.

"Ми продовжимо взаємовигідну співпрацю з обома країнами, виходячи з наших національних інтересів. Росія – це наш провідний торговий партнер, у нас з нею стратегічне партнерство та союзницькі відносини. З іншого боку, ми співпрацюємо з Україною з багатьох напрямків. Товарообіг Узбекистану та України 2021 року перевищив 704 мільйони доларів" , – сказав він.

Камілов додав, що Узбекистан цього непростого часу надав гуманітарну допомогу Україні і продовжить це надалі.

Нагадаємо, в Узбекистані не дозволили росіянам віддалено відкривати банківські картки міжнародних платіжних систем Visa та Mastercard. Для того, щоб отримати заповітну картку, мешканцям РФ доведеться особисто приїхати до сусідньої країни.