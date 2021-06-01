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Мене підставили. Протасевич розповів, як все було

1 червня, 23:29

Денис Беспалов Денис Беспалов

Роман Протасевич стверджує, що його цілеспрямовано підставили

Роман Протасевич

Роман Протасевич / Фото: скриншот instagram.com/kyryll_v

Журналіст, засновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич вважає, що його затримання в Мінську – наслідок чиїхось цілеспрямованих дій.

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Про це він заявив під час допиту, який оприлюднили ряд ЗМІ.

"Мене просто підставили. Тому що я це ніде не говорив, а як тільки я це сказав – я відразу опинився в Мінську, ось відразу ", – каже Протасевич.

Як тільки я це сказав. Протасевич про затримання в Мінську

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"Мене просто підставили. Тому що я це ніде не говорив, а як тільки я це сказав – я відразу опинився в Мінську, ось відразу ", – сказав Протасевич.

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську екстрено приземлився літак компанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса. Спочатку повідомляли про нібито мінування борту, але пізніше з'ясувалося, що лайнер змусили сісти за допомогою винищувача – і все це заради арешту екс-головного редактора NEXTA Романа Протасевича. Пізніше стало відомо, що на борту літака знаходився співробітник КДБ Білорусі. Читайте також докладніше, як відреагували світові політики на затримання Протасевича.

В той же час у Зеленського звинуватили Білорусь в міжнародному тероризмі . Радник глави ОПУ Михайло Подоляк також вважає, що головним організатором і вигодонабувачем примусової посадки літака є Росія.

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