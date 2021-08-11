Помста Лукашенка. Білорусь відмовилася від нового посла США

Мінськ у відповідь на санкції США відкликав свою згоду на призначення Джулі Фішер американським послом у Білорусі, назвавши дії Вашингтона недружніми.
Про це заявив спікер білоруського МЗС Анатолій Глаз.
За його словами, МЗС повідомив США свої претензії і відповідну реакцію на введення санкцій. Білоруські дипломати назвали дії Америки нахабними і відверто ворожими.
"Змусили нас відкликати раніше видану згоду Республіки Білорусь на призначення Джулі Фішер послом США в нашій країні. Віденська конвенція про дипломатичні зносини такі ситуації роз'яснює, тому непорозуміння тут бути не повинно. Але, якщо знадобиться, ми роз'яснимо. На тлі дій Вашингтона зі скорочення співпраці у всіх сферах і економічного придушення нашої країни, ми також абсолютно об'єктивно не бачимо сенсу у присутності в Білорусі такого значного персоналу американської дипмісії", – сказав Глаз.
Мінськ рекомендував американській стороні до 1 вересня скоротити чисельність свого посольства до п'яти осіб.
"З огляду на втрату діючою американською адміністрацією довіри з боку Білорусі, узгодження всіх нових проєктів, грантів і програм по лінії уряду США з нашого боку призупиняється до моменту повернення такої довіри. За підсумками триваючого вивчення ми залишаємо за собою право вжити додаткових заходів у відповідь", – підкреслили в МЗС.
Що накоїв Лукашенко у Білорусі
- Лукашенко очолив вкотре Білорусь у серпні минулого року за підсумками президентських виборів. Щоправда, їх не визнав цивілізований світ, зокрема Україна, а самого Лукашенка називають тепер самопроголошеним лідером і диктатором. Після цього в Білорусі почалися місяці масових протестів, а за ґратами побували тисячі білорусів, які мирно протестували проти чинного режиму.
- Витівка офіційного Мінська з примусовою посадкою літака Ryanair взагалі шокувала світ – країни Європи заборонили польоти над Білоруссю. Режим Лукашенка нарвався на санкції Євросоюзу, обмежувальні заходи готує навіть Україна.
- Лукашенко пішов ще далі – підписав закон "Про зміну законів щодо захисту суверенітету і конституційного ладу", яким дозволив залучати армію до боротьби з протестами.
Як повідомляли новини "Сьогодні", 9 серпня Велика Британія обрушила санкції на Білорусь. Британський міністр заявив, що Лондон не потерпить свавілля від Лукашенка після сфальсифікованих виборів. У відповідь Лукашенко жорстко відповів британцям.
Також санкції ввів і Європейський Союз. У Брюсселі заявили, що солідарні з Британією, США та Канадою щодо підтримки білоруського народу.