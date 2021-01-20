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Мільярдер Джек Ма вперше за три місяці з'явився на публіці

20 січня, 10:09

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Найбагатший китаєць пропадав з кінця жовтня і сьогодні несподівано вийшов в ефір

Після свого загадкового "зникнення"один з найбагатших людей планети і засновник Alibaba Джек Ма з'явився на публіці. В онлайн-режимі він провів зустріч з 100 сільськими вчителями Китаю.

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Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що мільярдер не з'являвся на публіці з 24 жовтня, коли він розкритикував фінансових регуляторів Китаю на фінансовому форумі в Шанхаї, через що почався конфлікт з китайською владою.

І Фонд мільярдера, і його компанія Alibaba Group підтвердили, що сьогодні Ма взяв участь в онлайн-церемонії щорічного заходу "Ініціатива сільських вчителів". У 50-секундному відео Ма говорив прямо в камеру з кімнати. Він звернувся до вчителів, що отримали премію Джека Ма.

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"Ми не можемо зустрітися в Саньї через епідемію. Коли епідемія закінчиться, ми повинні знайти час, щоб надолужити поїздку всіх у Санью, а потім ми зустрінемося знову", – сказав мільярдер.

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Нагадаємо, що скандальний виступ Ма в Шанхаї, який багато користувачів оцінили як сміливість висловлювань, зірвав первинне публічне розміщення акцій Ant Group, яке планувалося як найбільше в світі. Допускається, що ініціатором скасування IPO міг стати сам голова КНР Сі Цзіньпін. Після цього щодо Alibaba було розпочато антимонопольне розслідування.

Як повідомляли новини "Сьогодні", наприкінці 2019 року Джек Ма відвідував Україну. Він став учасником Київського міжнародного економічного форуму:

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