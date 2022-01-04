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"Мільярдери відлетять, а інших чекають проблеми": опозиція в Казахстані про план дій і справжню причину Майдану

Ексклюзив
Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ Богдан Амінов Богдан Амінов Product Lead Дивізіону політичного контенту (Влада Сьогодні / офіційний сайт каналу “Україна 24”)
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4 січня, 22:07
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Сайт "Сьогодні" поспілкувався з одним із казахських опозиціонерів Айдосом Садиковим, який підтримує протести
Айдос Садиков: "Люди розуміють: влада намагається їх обманути та виграти час".
Айдос Садиков: "Люди розуміють: влада намагається їх обманути та виграти час". / Фото: Скріншот з YouTube, Колаж: Сьогодні

2022 рік у Казахстані розпочався з масових протестів проти підвищення ціни на скраплений газ. Демонстранти заявили про безстрокову акцію. А вимоги знизити вартість газу переросли у заклики до відставки президента та уряду. Надвечір майже у всіх областях Казахстану – масові протести. Правоохоронні органи активно реагують: у країні вимкнули інтернет, у міста підтягнули військову техніку та проводять арешти.

А надвечір президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що влада йти не збирається, але готова до діалогу. Глава держави також погрожував покаранням за захоплення державних будівель.

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Керівник найбільшого опозиційного каналу БАСЕ у Казахстані Айдос Садиков ексклюзивно для "Сьогодні" розповів про справжні причини акції, яка не зовсім про газ, а також поділився подробицями переговорів опозиції з владою.

Чому вимога знизити ціни на газ переросла у заклики відправити уряд у відставку?

Привід та причину не варто плутати. Дрібні поступки не вплинуть на протестні настрої.

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Насправді треба розуміти, що привід та причина – це різні речі. Заклик знизити ціни на газ – це стало приводом до підйому на протести.

Справжні причини – це невдоволення умовами життя, праці та невдоволення владою.

Народ давно хоче змінити ту владу, яка за 30 років накралася та обирала себе. Яка позбавила народ права обирати і бути обраними та прибрала до рук усі національні природні ресурси.

Чому громадяни незадоволені реакцією влади на протести? Що не влаштовує?

Народ незадоволений не так реакцією влади, як самою владою. Влада реагує так, як вона може.

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Влада йде на поступки, щоб "злити" протест та виграти час.

Наприклад, активісти в одному з невеликих міст вели переговори з акіматом (районна держадміністрація, регіональний орган виконавчої влади, який представляє президента. – Ред.). І там акімат пообіцяв, що до 15 січня виконає всі вимоги, і попросив усіх учасників не виходити на мітинги. І лише якщо до 15 січня не виконають умови – тоді вже виходити.

Такі переговори відбуваються і в інших регіонах. Тому що люди розуміють: влада намагається їх обдурити та виграти час. Протести продовжуються по всьому Казахстану зараз. Багато областей і районів піднялися. Відбуваються масові страйки на найбільших нафтових та вугільних підприємствах Казахстану.

Якщо вимоги не будуть виконані – які подальші сценарії розвитку ситуації ви припускаєте?

Загалом усе залежатиме від ситуації, що складеться найближчими днями. Наприклад, нині відбуваються провокації – намагаються провокувати бійку між силовиками та деякими людьми, яких виставляють як учасників протесту. Вони (влада. – Ред.) намагаються "взяти" будівлю департаменту області й таким чином показати, що це хулігани та терористи, які захоплюють держбудівлі.

Треба розуміти, що захоплення будівлі департаменту поліції швидше погіршить ситуацію, ніж поліпшить становище протестувальників.

Протест треба піднімати якнайвище і поширювати, щоб людей ставало дедалі більше.

Наскільки нині спокійно та мирно на вулицях?

Ситуація на межі вже давно. Але тепер народ, який накопичував ненависть протягом 30 років, виплеснув її назовні.

Відбуваються якісь нерозуміння та дрібні сутички, але вони не переростають у хуліганські дії. Все відбувається у межах закону. Жодних порушень немає. Іде звичайний масовий мітинг, який в Україні чи інших будь-яких демократичних країнах є нормальним явищем. Для Казахстану такий мітинг нонсенс та "порушення конституційних засад".

Оцінку ситуації можна буде дати за кілька днів, коли протест закінчиться збільшенням кількості людей або піде на спад. Зараз сили приблизно однакові. З боку влади – силовики, мільярди доларів, спецслужби, військові.

Але це не означає, що вони здатні на опір. Всі ці силовики розуміють, що завтра олігархи та мільярдери сядуть у літак та полетять кудись на Захід, а вони залишаться тут зі своїми сім'ями та проблемами.

І тут очікують їх великі проблеми, якщо виявиться, що вони активно працювали на режим, придушували чи робили якісь дії, що призводили до каліцтв, вбивств чи інших ексцесів.

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Поширення наркотиків у країнах світу
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Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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