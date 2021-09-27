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Мільйон врятованих собак: в Південній Кореї всерйоз задумалися про заборону собачого м'яса

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
27 вересня, 20:14
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У Південній Кореї щорічно з'їдають приблизно мільйон собак
Президент Південної Кореї запропонував заборонити їсти м'ясо собак. Колаж: "Сьогодні"
Президент Південної Кореї запропонував заборонити їсти м'ясо собак. Колаж: "Сьогодні"

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін виступив із забороною вживання в їжу собак, що є традиційною практикою місцевої кухні. Сьогодні в Південній Кореї в основному від собачого м'яса відмовляються тільки представники молодого покоління і зоозахисники.

Про це пише The Guardian.

"Чи не час розумно подумати про заборону споживання м'яса собак?", – Мун запитав прем'єр-міністра Кім Бу Кюм під час щотижневої зустрічі в понеділок.

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Мун зробив цю заяву, коли йому розповіли про план поліпшення системи догляду за покинутими тваринами.

Мун Чже Ін, президент Південної Кореї. Фотографія: Cheong Wa Dae Handout/EPA
Мун Чже Ін, президент Південної Кореї. Фотографія: Cheong Wa Dae Handout/EPA

Закон Південної Кореї про захист тварин спрямований в основному на запобігання жорстокого забою собак і кішок, але не забороняє саме споживання.

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У Південній Кореї щорічно з'їдають приблизно мільйон собак, однак за останні роки ця кількість зменшується, оскільки місцеві жителі починають приймати собак в якості домашніх тварин, а не як домашню худобу.

Герой дня. У Києві чоловік врятував собаку під час потопу

Раніше ми повідомляли, що в Києві пронісся ураган. Вулиці затопило водою. В інтернеті з'явився зворушливий ролик, на якому видно, як чоловік рятує собаку.

Випадок стався недалеко від станції метро "Академмістечко".

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Пес не зміг самостійно дістатися до суші. Чоловік допоміг йому вибратися і на руках переніс в безпечне місце.

"Головне – завжди залишатися людиною. Герої не носять плащі. Спасибі таким людям, за віру в те, що не все втрачено", – пишуть в Мережі.

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