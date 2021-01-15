Мільйони на звалищі: невдаха випадково викинув на смітник 7500 біткоїнів

Поки одні власники криптовалюти підраховують свої мільярди, житель Великої Британії роками не може домогтися права знайти на смітнику свого рідного Ньюпорта жорсткий диск з 7,5 тисячами біткоїнів. Він навіть готовий пожертвувати чверть статку місту.

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Про це повідомляє BBC .

Джеймс Хауелс стверджує, що помилково викинув переносний вінчестер, на якому зберігалася криптовалюта, ще в 2013 році. Тоді вартість загублених ним біткоїнів оцінювалася в 7,5 млн доларів.

Однак з тих пір курс біткоїну виріс в десятки разів і по курсу на сьогодні статок Хауелса склав би майже 285 млн доларів.

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Тому чоловік безуспішно намагається домогтися від міської ради дозволу організувати пошуки на звалищі. Спочатку він пропонував перерахувати 10% всіх знайдених біткоїни в міську казну, якщо знайде вінчестер.

Однак тепер Хауелс підняв ставку до 25%. Тобто, він готовий передати понад 71 млн доларів в "фонд боротьби з COVID-19".

Сам він вважає, що пошук не буде складним, оскільки найме для цього команду професіоналів і, з огляду на дату, коли жорсткий диск був викинутий, можна буде приблизно розрахувати, де він похований.

Однак навіть щедра пропозиція розсіяного валлійця не вплинула на владу Ньюпорта. В міськраді вважають, що розкопки на звалищі "вчинять величезний вплив на навколишнє середовище прилеглої території". До того ж чиновники не мають такого ж оптимізму щодо того, що пошуки увінчаються успіхом.

Нагадаємо, що на електронних гаманцях, доступ до яких назавжди втрачений, зберігаються близько 20% біткоїнів, здобутих з часу створення віртуальної валюти в 2009 році.

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А як через криптовалюта постраждав бізнесмен з Тернополя, дивіться у відеосюжеті:

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