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Мільйони на звалищі: невдаха випадково викинув на смітник 7500 біткоїнів

15 січня, 14:24

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Міська влада не дозволяє британцеві організувати пошуки жорсткого диска зі справжнім капіталом

Поки одні власники криптовалюти підраховують свої мільярди, житель Великої Британії роками не може домогтися права знайти на смітнику свого рідного Ньюпорта жорсткий диск з 7,5 тисячами біткоїнів. Він навіть готовий пожертвувати чверть статку місту.

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Про це повідомляє BBC .

Джеймс Хауелс стверджує, що помилково викинув переносний вінчестер, на якому зберігалася криптовалюта, ще в 2013 році. Тоді вартість загублених ним біткоїнів оцінювалася в 7,5 млн доларів.

Однак з тих пір курс біткоїну виріс в десятки разів і по курсу на сьогодні статок Хауелса склав би майже 285 млн доларів.

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Тому чоловік безуспішно намагається домогтися від міської ради дозволу організувати пошуки на звалищі. Спочатку він пропонував перерахувати 10% всіх знайдених біткоїни в міську казну, якщо знайде вінчестер.

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Однак тепер Хауелс підняв ставку до 25%. Тобто, він готовий передати понад 71 млн доларів в "фонд боротьби з COVID-19".

Сам він вважає, що пошук не буде складним, оскільки найме для цього команду професіоналів і, з огляду на дату, коли жорсткий диск був викинутий, можна буде приблизно розрахувати, де він похований.

Однак навіть щедра пропозиція розсіяного валлійця не вплинула на владу Ньюпорта. В міськраді вважають, що розкопки на звалищі "вчинять величезний вплив на навколишнє середовище прилеглої території". До того ж чиновники не мають такого ж оптимізму щодо того, що пошуки увінчаються успіхом.

Нагадаємо, що на електронних гаманцях, доступ до яких назавжди втрачений, зберігаються близько 20% біткоїнів, здобутих з часу створення віртуальної валюти в 2009 році.

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А як через криптовалюта постраждав бізнесмен з Тернополя, дивіться у відеосюжеті:

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Великобританія сміття звалище біткоін криптовалюти
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