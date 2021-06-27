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Міністр охорони здоров'я Великобританії пішов у відставку через поцілунок (фото)

27 червня 2021 12:43

Денис Беспалов Денис Беспалов

Метт Хенкок пішов з посади після публікації в ЗМІ відео, як він цілується зі своєю співробітницею Джиною Коладанджело.

Метт Хенкок. Фото: REUTERS / HTN

Метт Хенкок. Фото: REUTERS / HTN

Міністр охорони здоров'я Великобританії Метт Хенкок пішов з поста. Перед цим британський таблоїд Sun опублікував фото, як Хенкок цілується зі своєю співробітницею Джиною Коладанджело.

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Про це повідомляє BBC.

43-річний Хенкок одружений, у нього троє дітей. Джина Коладанджело теж одружена. Однак причиною відставки називається не порушення етичних норм, а нехтування карантинними обмеженнями.

Міністр поцілувався з співробітницею. Фото: https://www.thesun.co.uk/

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Протягом пандемії Хенкок багаторазово говорив, що громадяни королівства повинні дотримуватися соціальну дистанцію, особливо в публічних просторах. При цьому Хенкок і Коладанджело цілувалися і обіймалися, судячи з усього, в офісі міністерства в цьому році.

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"Я приношу вибачення за те, що порушив правила, я прошу вибачення у моєї родини і близьких за те, що піддав їх цьому випробуванню. Крім того, в такий час я повинен бути з моїми дітьми", – йдеться в проханні Хенкока про відставку, яке він направив прем'єр-міністру Борису Джонсону.

Метт Хенкок і Джина Коладанджело. Фото: REUTERS / HTN

Метт Хенкок і Джина Коладанджело. Фото: REUTERS / HTN

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Новим міністром охорони здоров'я призначений Саджид Джавід. У 2019-2020 роках обіймав посаду міністра фінансів, а до цього очолював міністерство внутрішніх справ.

Нагадаємо, 1 червня, Велика Британія вперше з початку пандемії повідомила про нульовий смертності від COVID-19.

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