Світ на порозі третьої хвилі коронавірусу – глава ВООЗ

На думку глави ВООЗ, "Дельта" незабаром стане домінуючим штамом у всьому світі, якщо ще не став

Восени Україну чекає чергова хвиля захворюваності. Коллаж: Routes/Pixabay

У світі починається рання стадія третьої хвилі коронавірусу через новий штам "Дельта", який вже поширився на 111 країн.

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Про це заявив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреїсус.

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За його словами, кількість нових випадків COVID-19 у всьому світі зростає четвертий тиждень поспіль. Після десяти тижнів зниження число смертей від вірусу знову почала зростати.

"Варіант "Дельта" присутній зараз у 111 країнах, і ми очікуємо, що незабаром він стане домінуючим штамом у всьому світі, якщо ще не став", – сказав глава ВООЗ.

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Гебреїсус також поскаржився на непропорційний розподіл вакцин, через що велика частина населення світу залишається вразливою до інфекції.

"Я закликав до масової вакцинації як мінімум 10% населення кожної країни до вересня, як мінімум 40% до кінця цього року і як мінімум 70% до середини наступного року. Для досягнення цих цілей нам потрібно 11 мільярдів доз вакцини ", – повідомив глава ВООЗ.

Нагадаємо, в Україні вже є двоє хворих зі штамом "Дельта", вони повернулися з Росії. Ймовірно, саме там і підхопили хворобу.

Крім того, в Україні почали підготовку до боротьби з "Дельта" -штаммом коронавірусу. У зв'язку з цим в країні можуть посилити карантин.

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