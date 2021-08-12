Світ задихається від аномальної спеки. Чого чекати українцям

Поки світ потерпає від лісових пожеж, українцям синоптики обіцяють "комфортну спеку"

В Італії встановили температурний рекорд, а в США, Туреччині та Греції гасять пожежі / Фото: колаж "Сьогодні"

Аномальна спека накрила Італію з рекордною температурою +49, в Туреччині і Греції через спеку бушують пожежі, неспокійно навіть в США, де почали горіти ліси. Сайт "Сьогодні" з'ясовував, що відбувається з погодою і якою вона буде найближчим часом в Україні.

В Італії температурний рекорд

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На Сицилії зафіксували температуру 48,8 ºC, що стало новим температурним рекордом для Європи. Востаннє таку високу температуру фіксували 44 роки тому, передає ВВС.

Температурний рекорд зафіксували на тлі хвилі спеки, що накрила територію Середземномор'я. Вплинули на нього масштабні лісові пожежі, які виникли через суху погоду та вітер.

На думку метеоролога Тревора Мітчелла з британського метеорологічного бюро, рекордна спека на Сицилії пов'язана з ефектом Фена – сильного, поривчастого, теплого і сухого вітру, що дме з гір у долини. Він виникає, коли повітряні маси перевалюють через гори і з великою швидкістю скочуються в долини.

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Відзначимо, що в Італії лісові пожежі зачепили регіон Калабрії. Там в результаті обвалу будинку через пожежу загинув 76-річний чоловік. Також вогонь спалив тисячі акрів землі.

За останню добу пожежники провели понад 3000 операцій з ліквідації вогнищ вогню в Сицилії і Калабрії.

Країни Африки також фіксують аномальні температури. У Тунісі в місті Кайруан в середу температура повітря піднялася до 50,3 градуса за Цельсієм. А в Алжирі у четвер очікують 47 градусів за Цельсієм в Батні, Туггурті і Біскрі. У Марокко прогнозують, що температура повітря у вихідні сягне 49 градусів за Цельсієм.

Лісові пожежі в Туреччині

Пожежі в Туреччині знищили лісові масиви і залишили без даху над головою багатьох жителів постраждалих від стихії районів. Пожежі призвели до загибелі восьми людей. Щонайменше 770 жителів постраждали, а влада евакуювала цілі села.

Станом на 12 серпня в Туреччині вже локалізували більшість лісових пожеж. Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що для гасіння пожеж знадобилося 218 годин.

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Країна ліквідувала 202 лісових пожежі за останні 10 днів. Загалом пожежі спалахнули в 46 з 81 провінції Туреччини.

Експерти підозрюють, що пожежі в Туреччині – не природне явище, а справа рук людини. Вже затримали кількох підозрюваних у підпалах лісів. Одного з імовірних зловмисників помітили місцеві під час розведення вогню – люди ледь не вчинили самосуд. Зараз підозрювані під вартою.

А влада не виключає, що причиною лісових пожеж, які поширилися на півдні країни, могли бути підпали.

Чому так жарко в Туреччині та Італії

У "Гідрометцентрі" нам пояснили, з чим пов'язана висока температура повітря в Італії і Туреччині. У цей період погоду півдня Європи і Туреччини робить гребінь гарячого і сухого повітря, який рухається з північних районів Африки на Середземне море і південь Європи.

"Гаряче повітря спостерігається не тільки в приземному шарі, а й на висоті 1,5, 2 і 3 кілометри. До Туреччини жарке повітря потрапляє ще і з Близького Сходу – Ірану, Іраку. Спекотне повітря рухається на Туреччину, і його температура на висоті 1,5-2 кілометри становить +20 градусів. Повітряні маси з температурою +15, 18 і 20 градусів дотягуються до України, Центральної Європи, здебільшого Східної Європи. А на південь Європи і Туреччини повітряні потоки на висоті 1,5-2 кілометри йдуть з температурою + 20-25 градусів. У денний час, коли безхмарно, там повітря нагрівається ще на 15-20 градусів. Тому в Італії зафіксовано температурний рекорд +48,8 градуса", – пояснює сайту "Сьогодні" заступник начальника відділу метеорологічних прогнозів Українського Гідрометцентру Наталія Голеня.

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Така погода сприяє виникненню лісових пожеж. Вони виникають через необережне поводження з вогнем, наприклад, не загашені багаття, випадково кинутий недопалок. Причиною пожежі може стати навіть звичайний скляний посуд – заломлення сонячних променів через скло може стати причиною пожежі.

Якщо в таку погоду швидкість вітру становить 10-15 метрів в секунду, це сприяє швидкому поширенню вогню. А якщо швидкість вітру досягає 20 м/с – це просто катастрофа. Таку лісову пожежу дуже важко загасити.

Збиток від пожеж у Греції назвали найгіршим в історії країни

У Греції лісові пожежі спалахнули у багатьох частинах країни під час тижневої спеки, гіршої за останні три десятиліття в Греції, з високими температурами і спекотним вітром.

За своїми масштабами і нанесеним збитком пожежу на грецькому острові Евбея вже назвали найгіршою в історії країни, повідомляє Kathimerini.

Знімки європейської системи супутникового стеження "Копернікус" свідчать, що вигоріло понад 500 тисяч акрів площі (більше 2000 квадратних кілометрів), і ця цифра може досягти 700 тисяч акрів. Це найбільші збитки в результаті однієї пожежі в історії країни.

Крім того, пожежа в районі Ілії і Аркадії знищила близько 150 тисяч акрів території (близько 600 квадратних кілометрів).

Дослідник клімату Афінської академії Христос Зерефос розповів німецьким журналістам про причини, які не дають можливості швидко локалізувати пожежі:

тільки за останні два дні в районі Афін відбулося 118 займань;

з Егейського моря дмуть північні вітри, які посилюються;

через низьку вологість підсохла лісова підстилка;

дощів у регіоні не було з травня.

У США вогонь вигнав з будинків десятки тисяч людей

Масштабні лісові пожежі вирують і на півночі Каліфорнії, там стихія не вщухає вже кілька тижнів, повідомляє АР. Пожежу вже прозвали "Діксі".

"Погода дійсно проти нас. Буде жарко, буде сухо, а вітер буде нестабільним, що прискорить нагрівання і принесе більше повітря. Все, що негативно для пожежних – позитивно для вогню", – кажуть рятувальники.

Оскільки в країні сильний поривчастий вітер і сильна спека – вогонь швидко поширюється. За останніми даними, там вигоріла земля на площі понад 100 гектарів. А пожежі знищили десятки споруд і вигнали з власних будинків десятки тисяч людей.

Чого чекати в Україні

На цьому тижні Україні поки обіцяють "комфортну спеку" – +23-28 градусів максимум.

"Така погода протримається в два найближчих дні. А вже в неділю до нас дійде гребінь гарячого і сухого повітря з Африки. Тепло, яке вже потрапило на райони Італії та Балкан, повітряними потоками потраплятиме на територію України. Тому в денний час ми будемо фіксувати спеку +30-35 градусів. А на півдні і південному сході України може бути і +37 градусів. 16, 17 і 18 серпня спостерігатиметься процес збільшення температури і посилення спеки", – розповідає сайту "Сьогодні" метеоролог Укргідрометцентру Наталія Голеня.

Експерт зазначає, що це не катастрофа і не рекорд. За її словами, рекордна температура була зафіксована у 2010 році.

"Тоді в Україні стовпчики термометра піднімалися до позначки +42 градуси, зокрема в Луганську, а в Києві у 2010 році був зафіксований температурний максимум +39 градусів. Цього року у нас не буде таких абсолютних рекордів", – запевняє заступник начальника відділу метеорологічних прогнозів.

Вона зазначає, що останніми роки в Україні збільшилася кількість днів влітку з температурою +30 градусів і вище. Але поки рекорд 2010 року не побитий. Наприклад, у Києві влітку 2010 року було 39 днів з температурою +30 градусів і вище.

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