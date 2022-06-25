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Світу загрожує раніше невідомий гепатит: хворіють уже у 33 країнах

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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25 червня, 11:55
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Половина всіх випадків була виявлена в Європі й третина – у США
При гепатиті болить живіт, з'являється жовтяниця
При гепатиті болить живіт, з'являється жовтяниця / Фото: Колаж: Сьогодні

У 33 країнах світу зареєстровано 920 можливих випадків важкого гострого гепатиту невідомої етіології у дітей. Про це йдеться у звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я.

"Виявлення важкого гострого гепатиту невідомої етіології у дітей у п'яти регіонах ВООЗ є незвичним, а важкі клінічні наслідки деяких випадків потребують докладного вивчення", – зазначили у ВООЗ.

Хвороба супроводжується зростанням рівня ферментів печінки та у багатьох випадках шлунково-кишковими симптомами, включаючи біль у животі, діарею та блювання.

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Зазначимо, що Велика Британія у квітні вперше повідомила про спалах гепатиту невідомого походження у дітей молодшого віку, на той момент було зареєстровано десять таких випадків. Згодом кількість виявлених випадків перевищила 900, зокрема за рахунок ретроспективно виявлених випадків.

За даними на червень, 45 дітям знадобилася трансплантація печінки, було зафіксовано 18 смертей. Джерело зараження та способи передачі збудника вивчаються, поширені віруси гепатиту (А, В, С, D та E) не були виявлені в цих випадках захворювань.

Найбільше випадків зареєстровано в Європі, зокрема 267 — у Великій Британії. Крім того, третину від усіх випадків виявлено у США.

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Захворювання також виявлено в Аргентині, Ізраїлі, Японії. Про випадки такого гепатиту в Україні невідомо.

Розподіл можливих випадків важкого гострого гепатиту невстановленої етіології у дітей

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Наразі точну причину спалаху не може визначити жоден фахівець. Деякі вчені пов'язують це з пандемією коронавірусу, його мутаціями та ослабленням організму.

Профілактика інфекції

До тих пір, поки не стане відомо більше про етіологію цих випадків, ВООЗ рекомендує застосовувати загальні методи профілактики інфекцій та боротьби з ними, в тому числі:

  • часта гігієна рук з використанням мила та води або гелю для рук на спиртовій основі;
  • уникнення людних місць та дотримання відстані;
  • забезпечення гарної вентиляції у приміщенні;
  • носіння маски, що закриває рот і ніс, коли це необхідно;
  • прикриття кашлю та чхання;
  • використання безпечної води для пиття.

Дотримання принципів безпечнішої їжі:

  • підтримувати чистоту;
  • розділяти сире та варене;
  • ретельно готувати;
  • зберігати їжу за безпечної температури;
  • використовувати безпечну воду та сировину;
  • регулярно чистити поверхні, до яких часто торкаються;
  • залишатися вдома за поганого самопочуття і звертатися за медичною допомогою.

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