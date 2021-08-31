Місія завершена – Пентагон заявив про закінчення війни в Афганістані

Бойові дії в Афганістані тривали протягом 20 років

В Афганістані більше нема амереканських військ. Фото: колаж "Сьогодні"

Речник Міністерства оборони США Джон Кірбі оголосив про закінчення війни в Афганістані. Відповідну заяву було зроблено Пентагоном у вівторок, 31 серпня, повідомляє CNN.

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"В Афганістані більше немає американських військ, військова місія і сама війна завершена", – сказав Кірбі.

Також прес-секретар оборонного відомства повідомив, що Пентагон не передбачає ролі військових для допомоги в питанні подальшої евакуації з Афганістану.

Раніше Міністерство оборони США показало останнього американського військовослужбовця, який покинув столицю Афганістану. Відповідне фото було опубліковано на сторінці відомства в Twitter.

У повідомленні Пентагону відзначається, що на фото з аеропорту Кабула – командувач 18-м повітряно-десантним корпусом, генерал-лейтенант Кріс Донахью. Він піднімається на борт літака C-17A Globemaster III ВВС США за кілька хвилин до настання 31 серпня і завершує місію Сполучених Штатів Америки в Афганістані.

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Кріс Донахью офіційно увійде в історію, як останній американський військовослужбовець, який залишив Афганістан після 20 років війни.

У ніч на вівторок, 31 серпня, Пентагон повідомив про закінчення 20-річної місії США в Афганістані і про завершення виведення американських військ з країни. В даний час аеропорт в Кабулі повністю контролюється рухом "Талібан".

Раніше новини "Сьогодні" повідомляли, що українські спецназівці провели безстрашну операцію по порятунку афганців з Кабула.

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