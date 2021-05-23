"Мені загрожує смертна кара": пасажири літака розповіли, як затримували Протасевича (фото)

Людей із затриманого літака три години тримали в проході без води та туалетів і обшукували, потім їх закрили в кімнаті очікування

/ Фото: Delfi.lt

Пасажири літака Ryanair, який прямував з Афін до Вільнюса та який білоруські спецслужби змусили здійснити посадку в Мінську, розповіли, що перед затриманням колишній головний редактор NEXTA сказав, що йому загрожує смертна кара.

Реклама

Про це повідомляє Delfi.

За словами людей, які летіли в літаку, після раптового маневру лайнера "один хлопець запанікував" і засмутився, коли зрозумів, що літак іде на посадку.

"Коли хлопець дізнався, що ми спускаємося, засмутився. Нас усіх чотирьох вивели, собаки все обнюхали. Він відвів хлопця вбік і витрусив його речі на злітно-посадковій смузі. Ми запитали його, що відбувається. Він (Роман Протасевич. – Ред.) сказав, що це було, і додав: "Тут мені загрожує смертна кара", – розповів один із пасажирів.

Реклама / Фото: Delfi.lt

За словами очевидців, увесь цей час поруч із Протасевичем стояла людина в формі, і незабаром Романа просто витягли і повели. Іншим пасажирам сказали, що вони скоро зможуть полетіти, Однак таки затримали на кілька годин.

/ Фото: Delfi.lt

На цей момент відомо, що літак вже вилетів до Вільнюса, але людей кілька годин протримали в кімнаті очікування аеропорту, а до цього їм довелося близько трьох годин стояти у "вузьких коридорах без води і туалетів", поки у них перевіряли документи й обшукували.

Реклама

"Ми три години стояли у вузьких коридорах без води, туалетів і всього іншого, поки перевіряли наші документи й обшукували нас. Огляд літака тривав близько трьох годин", – розповів один із пасажирів.

Нагадаємо, у неділю, 23 травня, влада Білорусі змусила здійснити посадку літак компанії Ryanair, який летів рейсом Афіни – Вільнюс, заявивши про нібито повідомлення про мінування. Після приземлення лайнера в Мінську був заарештований екс головний редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, який летів у ньому.

Україна вже приєдналася до закликів європейських країн звільнити білоруського журналіста Романа Протасевича.

Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську