Багато загиблих і відставки в Міноборони: все про смертельну НП на складі в Казахстані

Причиною пожежі може бути загоряння тротилу, що там зберігається

У Казахстані в районі складів прогримів вибух. Колаж: "Сьогодні"

Загинуло п'ять осіб, десятки постраждали через серію вибухів і пожежі на території військової частини Казахстану. У Міноборони не виключили версію підпалу, голова відомства заявив про плани піти у відставку.

Що зараз відбувається на місці НП

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Всі дороги до місця події, в тому числі залізниця перекриті. Евакуюється населення довколишніх сіл Базарбай, Уш-Булак, Жанатурмис. З метою охорони громадського порядку та недопущення мародерства організовано патрулювання евакуйованих населених пунктів.

На місці події створено оперативний штаб. Міністром оборони, міністр з надзвичайних ситуацій і комісія оборонного відомства знаходяться на місці.

"В даний час, вночі вже, хлопки припинилися, відбувається догорання і тління залишків. Всім постраждалим надається медична допомога. На жаль, чотири особи при ліквідації наслідків загинули. Це полковник Капезов, військовий прокурор південного регіону; сержант за контрактом військової частини Мешінбай; єфрейтор за контрактом Жанболатов і службовець воєнізованої охорони Данбаев. Користуючись нагодою, ще раз від імені всіх колег, висловлюю співчуття близьким загиблих", – сказав Нурлан Єрмекбаєв на брифінгу.

Стало відомо ще про одного загиблого військовослужбовця військової частини в Жамбилській області. Це начальник пожежної команди старшина контрактної служби Надірбеков Єркін Ерікбаєвич, який безпосередньо керував роботою з гасіння пожежі на складі інженерних боєприпасів.

Крім того, міністр оборони Казахстану не виключає, що причиною пожежі на складі військової частини в Жамбилській області міг бути навмисний підпал.

"Причини події зараз з'ясовує створена оперативно-слідча група. Ми не виключаємо різні причини. Це може бути порушення вимог безпеки, може бути самозаймання, хімічна реакція, не виключається також навмисний підпал або диверсія", – сказав Єрмекбаєв.

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Станом на 27 серпня в лікарнях регіону перебувають 28 постраждалих, 6 осіб – у важкому стані, 5 загиблих. В даний час з декількома людьми не встановлений зв'язок, здійснюються пошукові роботи.

Міністр оборони Казахстану вирішив подати у відставку

Міністр оборони Казахстану Нурлан Єрмекбаєв заявив, що прийняв рішення подати у відставку.

"Першої ж хвилини після повідомлення про вибухи прийняв рішення подати у відставку", – про це він повідомив, відповідаючи на запитання журналістів після брифінгу.

Єрмекбаєв зазначив, що "остаточне рішення прийме керівництво країни".

Що відомо про палаючий склад

Військова частина і склад інженерних боєприпасів є з 1972 року. Після ліквідації наслідків пожежі в Арисі 2019 року на цей склад була вивезена частина інженерних боєприпасів.

"Ці боєприпаси призначені для локальних підривів і не оснащені снарядами дальньої дії. Зберігання інженерних боєприпасів на складі здійснюється в наземних сховищах", – уточнили в відомстві.

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Інженерні боєприпаси являють собою пристосування для підриву різних об'єктів, як природних (скель, гір), так і створених (будівель, споруд). Можуть застосовуватися також для підриву техніки і живої сили противника.

Це заряди, фугаси, протипіхотні та протитанкові міни, тротил та інші вибухові речовини.

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