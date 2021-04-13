Військового аташе України в Молдові хочуть позбавити дипломатичного імунітету

Кишинів просить позбавити українського дипломата недоторканності і обшукати його машину після викрадення судді Миколи Чауса

Молдавські ЗМІ отримали доповідну записку посла України Марко Шевченко, в якій йдеться, що українського дипломата вважають причетним до викрадення побіжного судді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса.

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Про повідомило NewsMaker.

Шевченко пише, що 9 квітня Міністерство закордонних справ і євроінтеграції Молдови вручило йому дипломатичну ноту з проханням позбавити дипломатичної недоторканності військового аташе Сергія Сметанюка для подальшого кримінального переслідування та притягнення до відповідальності.

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Зокрема, молдавські слідчі хочуть обшукати його автомобіль. Раніше молдавські ЗМІ припускали, що Чауса могли вивезти саме в машині посольства.

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При цьому молдавська сторона вважає причетними до того, що трапилося не українські спецслужби, а зловмисників.

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Також, за даними Шевченка, президент Молдови Майя Санду в ситуації, що склалася, несе найбільші репутаційні втрати, оскільки не може вплинути на розслідування. Вона декілька разів намагалася зв'язатися зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським, але не змогла "не з вини молдавської сторони".

Тому посол пропонує найближчим часом провести переговори Зеленського з Санду і оголосити в ЗМІ дату засідання міжурядової комісії, оскільки офіційний Кишинів не збирався повідомляти ЗМІ про ноту.

При цьому сам Шевченко був готовий організувати зустріч Сметанюка з молдавськими правоохоронцями на території посольства, але через вручення документа був змушений звернутися до Києва. Сам він пропонує дати Кишиневу негативну відповідь.

Журналісти отримали записку через лідера проросійської політичної сили "Наша партія" Ренато Усатого. Але він свої джерела не розкриває.

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Нагадаємо, що Микола Чаус був викрадений трьома невідомими 3 квітня. Більше про те, що трапилося, читайте: "Справжній детектив. Суддю Чауса викрали українські спецслужби?".

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