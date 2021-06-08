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Молилася, щоб залишитися живою. Жінка народила десять дітей за раз

8 червня 2021 19:02

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Мама і тато не вірили, що таке взагалі можливо – дітей в утробі було так багато, що на УЗД не вдалося побачити всіх одразу

Пара в ПАР стала батьками для 10 дітей відразу

Пара в ПАР стала батьками для 10 дітей відразу / Фото: Pixabay

Жителька Південної Африки здійснила справжній подвиг – народила десятьох дітей одразу й потрапила до Книги рекордів Гіннесса.

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Про це повідомляє місцеве видання IOL.

Матір'ю-рекордсменкою стала 37-річна Госіаме Тамара Сітхоле. Її чоловік Тебохо Цотеці розповів журналістам, що їхня десятерня з'явилася на світ вночі 7 червня в лікарні в Преторії.

Вони стали батьками одразу сімох хлопчиків і трьох дівчаток, причому спочатку на УЗД вдалося виявити лише вісьмох дітей. Вони з'явилися на світ завчасно – на 29-му тижні вагітності.

Цікаво, що африканка завагітніла природним шляхом, тому ані вона, ані її чоловік спочатку в це не вірили. Нині вони вже виховують двох шестирічних двійнят.

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"Спочатку було важко. Мені було боляче і важко. Зараз все ще складно, але я вже до цього звикла. Мені вже не так боляче, але все ще трохи важко. Я просто молюся, щоб Бог допоміг мені народити всіх моїх дітей здоровими і щоб я та мої діти залишилися живими. У такому разі я була б дуже задоволена", – казала минулого місяця Сітхоле.

Вчені називають цей випадок унікальним, тому що зазвичай подібне трапляється в результаті терапії безпліддя.

Оскільки діти народилися недоношені, наступні кілька місяців вони проведуть в інкубаторі.

Попередній рекорд за кількістю одночасно народжених дітей належав Халімі Сіссе з Малі, яка місяць тому народила в Марокко дев'ятьох малюків одразу.

Нагадаємо, що цьогоріч багатодітна мати Келсі Таунсенд зі США народила дочку, коли була в стані штучної коми через зараження коронавірусом.

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Дивіться більше, про що ще говорять в Україні та світі 8 червня:

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