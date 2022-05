Морська блокада України та військова допомога від G7. Що пишуть західні ЗМІ

Сайт "Сегодня" пропонує огляд світових мас-медіа з найбільш актуальних подій у світі

Іноземні ЗМІ обговорюють ситуацію в Україні

Через війну, яку Росія розв'язала в Україні, багато портів виявилися заблоковані. Наша країна є найбільшим постачальником у світі зерна, це в свою чергу може спричинити кризу та відставання з постачання. Водночас, G7 обіцяє збільшити військову допомогу Україні для боротьби з агресором.

Морська блокада загрожує глобальній продовольчій безпеці

Інформагентство Bloomberg пише, що морська блокада України загрожує глобальній продовольчій безпеці. Більшість українських портів було закрито після початку війни, що обмежило експорт зерна залізничними та автомобільними маршрутами через сусідні країни Європейського Союзу. Це зменшило постачання до 1,1 мільйона тонн у квітні проти приблизно 5 мільйонів тонн на місяць у звичайний час. Україна, один із найбільших у світі експортерів зерна, є ключовим постачальником у країни Європи, Африки та Азії.

Країни G7 надасть Україні зброю

Міжнародне агентство новин Reuters пише, що G7 обіцяє збільшити військову допомогу Україні, демонструючи єдність проти Росії. Міністри закордонних справ із групи G7 підтримали надання додаткової допомоги та зброї Україні, коли вони зустрілися у п'ятницю, що Німеччина назвала "потужним знаком єдності", щоб поглибити глобальну ізоляцію Росії через вторгнення в Україну.

Україна вже виграла битву за Харків

Американська щоденна газета The Washington Post із посиланням на висновки вашингтонського аналітичного центру Інституту вивчення війни пише, що Україна, ймовірно, виграла битву за Харків. З початку війни кремль намагалися оточити, а потім захопити місто. Проте українські війська останніми днями відтіснили російські війська із цього району.

США зробили попередження міжнародним банкам

Американська газета The New Your Times повідомила, що Мінфін США застерігає іноземні банки від допомоги Росії ухилятися від санкцій. Адміністрація Байдена закликає міжнародні банки не допомагати Росії ухилятися від санкцій, попереджаючи, що компанії ризикують втратити доступ до ринків у Сполучених Штатах та Європі, якщо підтримають російський бізнес чи олігархів, які стикаються з фінансовими обмеженнями внаслідок війни в Україні.

Франція зацікавилася українським досвідом

Французьке видання LeFigaro пише, що французька армія вже навчається на успіхах української та помилках російської. Французьке командування вже здобуло кілька уроків.