Головний щит Ізраїлю – як працює і скільки коштує секретна система "Залізний купол"

Це одна з найдорожчих військових розробок у світі – вартість однієї ракети перевищує 50 тис. доларів

Обстріли Ізраїлю з боку сектору Газа тривають – тільки за останній тиждень бойовики ХАМАС випустили близько 3000 ракет, Більшість з яких були спрямовані на Тель-Авів і його околиці.

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Але в Ізраїлі є потужний щит – так званий "Залізний купол". Деякі експерти називають цю систему ППО гарантією виживання держави. Журналісти "Сьогодні" розібралися, як вона працює.

Як працює система ППО Ізраїлю

"Залізний купол" – одна з найбільш засекречених і дорогих військових розробок у світі. Її завдання – захищати країну від балістичних і крилатих ракет, снарядів та інших повітряних загроз.

Розробкою займалася компанія Rafael Advanced Defense System LTD – приватна фірма, пов'язана зі збройними силами Ізраїлю. Створювали "Залізний купол" в основному на американські гроші – це близько 200 млн доларів.

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Система ППО складається з радара і контрольного центру, які розпізнають ворожі ракети і можуть всього за кілька секунд прорахувати їх траєкторію і ймовірну ціль.

Швидкість у цьому випадку дуже важлива, особливо під час протистояння з ХАМАС. Вся річ у тім, що деякі ізраїльські міста настільки близько розташовані до сектору Газа, що палестинські ракети можуть досягати мети всього за 15 секунд.

Ще один елемент "Залізного купола" – установки для ураження ворожих ракет. У кожному блоці стоїть від трьох до чотирьох таких установок, здатних випустити до 20 ракет. Радіолокаційна технологія розрізняє, коли ракета націлена на житловий район. І тільки в такому випадку "Залізний купол" запускає перехоплювача, який потім розриває ворожі об'єкти в повітрі.

Сьогодні по всьому Ізраїлю задіяні 10 таких мобільних блоків, їх час від часу перевозять по країні. За даними компанії-розробника, кожна з цих установок здатна перехоплювати ракети з дальністю до 70 км і може забезпечити захист міста середньої величини.

Навіщо встановили "Залізний купол"

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Створення системи почалося у 2006 році – через конфлікт, що спалахнув між Ізраїлем та групою ліванських ісламістів "Хезболла". Тоді бойовики випустили тисячі снарядів, в результаті чого десятки громадян загинули, а країні було завдано масштабних збитків.

Перша батарея була розгорнута 2011 року в районі Беер-Шева на півдні країни. У той час місто з населенням в 200 тис. людей піддавалося ракетному обстрілу з сектору Газа.

Друга з'явилася в тому ж році, а 1 вересня батарея прикрила від обстрілів місто Ашдод. Надалі "Залізний купол" розгорнули в районі міст Ейлат, Хайфа, Цфат, Тель-Авів та інших.

Які недоліки у системи

Мабуть, головний недолік "Залізного купола" – це висока ціна. За оцінками журналістів, одна ракета системи коштує мінімум 50 тис. доларів. Важко уявити, у скільки ізраїльському бюджету зараз обходиться відбиття атак ХАМАС, якщо лише 10 травня обстріл з сектору Газа тривав понад 10 годин.

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Палестинські бойовики в минулі дні запускали ракети сотнями. Дешеві ракети "Касам" – військові називають їх нкрсами, тобто некерований ракетний снаряд. На практиці – це залізна водопровідна труба, в яку засипають вибухівку. Її створення обходиться приблизно в кілька сотень доларів.

У "Залізного купола" є ще один недолік – його ефективність знижується під час масованої атаки. І, судячи з усього, бойовики розуміють це – тому й вирішили піддати Ізраїль цілій серії повітряних атак, щоб випробувати ефективність системи ППО або навіть змусити її працювати на межі можливостей.

Крім того, через те, що "Залізний купол" не захищає відкриті простори, його довелося доповнити системою швидкого оповіщення громадян. Гучний сигнал вказує громадянам не залишати будинки або офіси – тобто ті місця, які захищає система ППО.