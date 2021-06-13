Потужний вибух у Китаї: багато загиблих і поранених, ціла вулиця в руїнах (відео)

Кілька десятків людей дістали з-під завалів вже у важкому стані, ще більше 100 відбулися меншими травмами

Після вибуху у місті Шиянь. Фото: scmp.com

У Китаї прогримів новий вибух. На цей раз у місті Шиянь рвонув житловий комплекс, через що постраждали і загинули люди на ринку, який розташований поруч.

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Про це пише South China Morning Post.

Видання зазначає, що причиною вибуху став газ в районі Чжанвань. Поруч з будинком знаходиться великий продовольчий ринок – там було багато людей. Обставини вибуху з'ясовуються.

Вже відомо про 11 загиблих і близько 150 госпіталізованих з різними травмами, 37 людей у критичному стані.

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Також від потужної вибухової хвилі постраждали 40 кіосків.

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно у Китаї вперше в світі людина підхопила пташиний грип H10N3. У чоловіка піднялася температура, а через кілька днів його терміново довелося госпіталізувати.

Але не все там і погано. Днями у Китаї показали нові фото з Марса. КНР конкурує з Америкою за статус підкорювача Марса – апарат "Чжучжун" надіслав панорамні знімки за місця посадки.