Потужний вибух у Китаї: багато загиблих і поранених, ціла вулиця в руїнах (відео)

Після вибуху у місті Шиянь. Фото: scmp.com
У Китаї прогримів новий вибух. На цей раз у місті Шиянь рвонув житловий комплекс, через що постраждали і загинули люди на ринку, який розташований поруч.
Про це пише South China Morning Post.
Видання зазначає, що причиною вибуху став газ в районі Чжанвань. Поруч з будинком знаходиться великий продовольчий ринок – там було багато людей. Обставини вибуху з'ясовуються.
Вже відомо про 11 загиблих і близько 150 госпіталізованих з різними травмами, 37 людей у критичному стані.
Також від потужної вибухової хвилі постраждали 40 кіосків.
Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно у Китаї вперше в світі людина підхопила пташиний грип H10N3. У чоловіка піднялася температура, а через кілька днів його терміново довелося госпіталізувати.
Але не все там і погано. Днями у Китаї показали нові фото з Марса. КНР конкурує з Америкою за статус підкорювача Марса – апарат "Чжучжун" надіслав панорамні знімки за місця посадки.