Може накласти на себе руки. Суд заборонив екстрадувати Джуліана Ассанжа в США

Суддя заявила про серйозні проблеми з психікою у засновника WikiLieaks

Окружний суд Лондона відхилив запит США на екстрадицію засновника сайту Wikileaks Джуліана Ассанжа з Великої Британії через побоювання щодо наявності у того схильності до суїциду.

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Про це повідомляє BBC.

4 січня суддя Ванесса Барайцер постановила, що вимоги прокуратури США могли б бути задоволені, але американська влада не навела доказів того, що завадить Ассанжу накласти на себе руки.

Суддя нагадала про те, що у Ассанжа серйозні проблеми з психікою – у нього є історія самопошкодження і суїцидальних думок.

"Він справляє загальне враження пригніченої і частково зневіреної людини, яка побоюється за своє майбутнє ... Я переконана, що процедури в США не завадять Ассанжу знайти спосіб вчинити самогубство, і з цієї причини я вирішила, що екстрадиція заподіє йому тяжкий моральну шкоду, і наказую відхилити клопотання", – сказала Барайцер.

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Американська сторона вже заявила про готовність оскаржити рішення суду.

Водночас Вестмінстерський магістратський суд Лондона оголосив про те, що на 6 січня призначено розгляд клопотання захисту Ассанжа про зміну його запобіжного заходу на звільнення під заставу.

У разі екстрадиції за всіма 18 пунктами звинувачення 49-річному Ассанжу загрожує в США до 175 років в'язниці. Втім, раніше американська влада оцінювала його вирок у чотири-шість років.

З квітня 2019 року вінзнаходиться під вартою в лондонській в'язниці "Белмарш". До цього він сім років жив в посольстві Еквадору, який надав йому політичний притулок.

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