Можна контролювати: ВООЗ знайшла позитивну ознаку в пандемії COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я зауважила обнадійливу ознаку у перебігу пандемії коронавірусу COVID-19, яка свідчить, що її можна контролювати.

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Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус на брифінгу.

"Третій тиждень поспіль кількість нових випадків COVID-19 в усьому світі знижується. У багатьох країнах все ще зростає кількість випадків захворювання, але на глобальному рівні обнадійливі новини", – заявив він.

За його словами, це показує, що коронавірус можна контролювати, навіть якщо з'являються його нові варіанти.

"Це показує, що якщо ми будемо продовжувати застосовувати ті ж перевірені заходи охорони здоров'я, то зможемо запобігти інфікуванню і врятувати життя", – зазначив Гебреєсус.

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Водночас він попередив, що країни не повинні зменшувати введені раніше заходи і послаблювати пильність.

"За останній рік майже у всіх країнах були моменти, коли кількість випадків COVID-19 знижувалася і уряди занадто швидко скасовували заходи, а люди послаблювали пильність, після чого вірус із новими силами повертався", – зазначив глава ВООЗ.

Нагадаємо, за останніми даними, кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у світі наближається до 103 млн, кількість жертв COVID-19 становить майже 2,3 млн осіб.

Ми також повідомляли, що в Україні після вихідних кількість тих, що заразилися коронавірусом, зменшилася – за останню добу виявили 2030 нових випадків інфікування.

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