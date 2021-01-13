Мутації коронавірусу стали заразнішими на 10-70% – китайські вчені

Останні дослідження мутацій коронавірусу свідчать про те, що їхня заразність зросла. Показник нових випадків зараження серед осіб, які контактували з первинними хворими, збільшився: зростання становило від 10 до 70%.
Про це заявив заступник голови Китайського центру з контролю і профілактики захворювань Фен Цзицзянь, передає УНН.
За його словами, кількість випадків захворюваності в сім'ях значно зросла.
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"Такі штами превалюють в Європі, особливо у Великій Британії. У цих державах епідеміологічна ситуація важка", – сказав він.
Однак, за словами експерта, поки немає свідоцтв того, що нові штами характеризуються вищою смертністю серед хворих.
Раніше експерти розповіли, які ліки не можна приймати при COVID-19.
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