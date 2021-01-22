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Чоловік підпалив себе в центрі Мінська: відео

22 січня, 11:37

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Особистість самопідпалювача встановили, але поки не розголошують

У центрі білоруської столиці стався самопідпал – чоловік скоїв публічну спробу самогубства навпроти Будинку уряду на площі Незалежності в Мінську.

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Про це повідомляє TUT.by.

На допомогу йому прийшов охоронець урядової установи і перехожий – вони збили вогонь за допомогою вогнегасників і викликали швидку допомогу. Після госпіталізації у потерпілого діагностували опіки 50% тіла. Нині він без свідомості.

Наразі місце події оточене. Слідчі встановлюють ймовірні мотиви самопідпалювача.

Ймовірно, його особистість самопідпалювача вже встановили, однак її поки що не розголошують. Відомо лише, що йому 35 років.

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Фото: пресслужба Слідчого комітету Білорусі

Фото: пресслужба Слідчого комітету Білорусі

Варто зазначити, що у вересні схожий інцидент стався в місті Смолевичі, розташованому в 40 км від Мінська, де чоловік облив себе бензином і підпалив біля будівлі РВВС. Згодом він помер від опіків.

Нагадаємо, що в Білорусі продовжаються репресії щодо учасників протесту проти місцевої влади, а 19-річний Ілля Войткевич отримав два роки обмеження волі за негативний коментар про Олександра Лукашенка в соцмережі.

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підпал Білорусія самогубство Мінськ самопідпал
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