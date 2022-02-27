"Ми йдемо за вами": Великобританія планує атакувати російських олігархів

Ліз Трасс заявила, що олігархам буде ніде сховатися

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Великобританія становила новий список санкцій проти олігархів Російської Федерації.

Про це заявила міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, пише The Times.

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"Ми йдемо за вами"

За її словами, найближчими тижнями санкції стосуватимуться ще "великої кількості клептократів". Також вона додала: "Ми йдемо за вами".

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс.

Крім цього, Трасс заявила, що "надбагатим людям, пов'язаним із режимом Володимира Путіна, які використовували юридичні фірми Лондона, щоб загрожувати уряду, не буде де сховатися".

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Допомога Україні

Міністр закордонних справ Дмитро Куліба заявив, що Захід розпочав технічну підготовку до ухвалення рішення про відключення Росії від SWIFT.

Президент США Джо Байден заявив про запровадження санкцій проти банків Російської Федерації, де перебувають понад трильйона доларів.

"А також від'єднаємо великі банки від американської фінансової системи. При цьому сьогодні ми блокуємо чотири банки, включаючи ВТБ, який має 250 млрд. доларів активів".

Крім цього, США розглядають можливість санкцій проти центрального банку Російської Федерації

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Швейцарія наказала банкам заморозити активи фізичних та юридичних осіб, включених до "чорного" списку санкцій Європейського Союзу, який був прийнятий проти Російської Федерації.

Великобританія у відповідь на російське вторгнення в Україну вводить санкції проти ВТБ та "Аерофлоту", забороняє польоти в країну, забороняє експорт до Росії високотехнологічної продукції. Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що всі найбільші російські банки будуть виключені із фінансової системи Великобританії.

Нагадаємо, хакерське угруповання Anonymous звернулася до президента Росії Володимиру Путіну. Вони вимагають, щоб Путін поновив права українського народу, а також подав у відставку.

Окрім цього, Комітет міністрів Ради Європи призупинив право Російської Федерації бути представленою у двох органах – Комітеті міністрів та в ПАРЄ – через агресію РФ проти України.

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