На Філіппінах розбився військовий літак (відео)

Фото: колаж "Сьогодні"
Військовий літак, на борту якого, за попередніми даними, перебувало 85 осіб, зазнав аварії при спробі сісти на острів Холо на південному заході Філіппін.
Про це повідомляє Agence France-Presse (AFP) з посиланням на генерала збройних сил країни.
Читайте також: Біля Гаваїв впав Boeing: які були останні слова пілотів
За його даними, 15 осіб вдалося визволити з палаючого літака, рятувальні роботи на місці катастрофи тривають. Генерал висловив надію, що інших членів екіпажу також вдасться врятувати.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що загинули 17 осіб.
Раніше ми повідомляли, що 9 січня в Індонезії зазнав аварії літак Boeing 737-500 авіакомпанії Sriwijaya Air, що виконував рейс зі столиці Джакарти в Понтіанак. На борту перебували 62 особи – всі вони загинули.
Також нагадаємо про авіакатастрофу літак компанії South Supreme Airlines в Південному Судані, яка сталася в березні. Загинули всі 10 осіб, що перебували на борту.