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На Філіппінах розбився військовий літак (відео)

4 липня 2021 8:28

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Всього 15 осіб вдалося визволити з палаючого літака, рятувальні роботи на місці катастрофи тривають

Фото: колаж "Сьогодні"

Фото: колаж "Сьогодні"

Військовий літак, на борту якого, за попередніми даними, перебувало 85 осіб, зазнав аварії при спробі сісти на острів Холо на південному заході Філіппін.

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Про це повідомляє Agence France-Presse (AFP) з посиланням на генерала збройних сил країни.

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За його даними, 15 осіб вдалося визволити з палаючого літака, рятувальні роботи на місці катастрофи тривають. Генерал висловив надію, що інших членів екіпажу також вдасться врятувати.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що загинули 17 осіб.

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Раніше ми повідомляли, що 9 січня в Індонезії зазнав аварії літак Boeing 737-500 авіакомпанії Sriwijaya Air, що виконував рейс зі столиці Джакарти в Понтіанак. На борту перебували 62 особи – всі вони загинули.

Також нагадаємо про авіакатастрофу літак компанії South Supreme Airlines в Південному Судані, яка сталася в березні. Загинули всі 10 осіб, що перебували на борту.

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