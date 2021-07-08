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На Гаїті затримали підозрюваних у вбивстві президента

8 липня 2021 3:27

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Передбачуваних кілерів допитують, подробиці обіцяють найближчим часом

Загиблий президент Мартін Моїз та військові Гаїті / колаж "Сьогодні"

Загиблий президент Мартін Моїз та військові Гаїті / колаж "Сьогодні"

Національна поліція Гаїті затримала підозрюваних у замаху і вбивстві президентакраїни Жовенеля Моїза в середу ввечері.

Про це повідомив держсекретар Гаїті Франц Екзантус у Twitter.

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"Передбачувані вбивці президента Жовенеля Моїза затримані Національною поліцією сьогодні близько 18:00. Більш детальна інформація буде найближчим часом", – написав він.

Екзантус більше не повідомив жодних подробиць. Відомо тільки, що зараз підозрюваних допитують.

Зазначимо, раніше виконувач обов'язкыв прем'єр-міністра Гаїті Клод Джозеф заявив, що озброєна група, яка вчинила напад на резиденцію президента Гаїті, була сформована з іноземних громадян, вони нібито говорили англійською та іспанською. Крім того, кілери нібито представилися агентами Управління з боротьби з наркотиками США.

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Нагадаємо, замах на президента Гаїті стався близько першої години ночі (за місцевим часом) у середу – група невстановлених осіб обстріляла резиденцію президента в Порт-о-Пренсі.

Жовенель Моїз помер відразу, а його 47-річна дружина отримала вогнепальне поранення і була госпіталізована.

У соцмережах вже з'явилося відео нападу на президента Гаїті:

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