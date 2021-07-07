Жовенеля Моїза застрелили. Фото: REUTERS/Jeanty Junior Augustin/File Photo
На Гаїті застрелили президента Жовенеля Моїза. Він отримав смертельне поранення під час нападу на його резиденцію.
Про це пише Іnsider.
Його дружина також отримала вогнепальне поранення в результаті нападу. Про стан її здоров'я поки нічого невідомо.
До речі, в жовтні 2018 року на Жовенеля Моїза був скоєний замах, тоді постраждали його охоронці, а сам він не постраждав і був евакуйований. Це сталося на урочистій церемонії, присвяченій 212-й річниці смерті засновника Гаїті Жан-Жака Дессаліна.
Коли Жовенель Моїз покладав вінки, почалася стрілянина.
Нещодавно ми писали про те, що в Свердловській області (Росія), під час полювання випадково застрелили заступника голови Новоуральська Михайла Черницького.
Нагадаємо, на Житомирщині від вогнепального поранення під час конфлікту з єгерями на полюванні загинув адвокат Святослав Пархоменко, який захищав інтереси підозрюваного в організації вбивства ексдепутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова Олександра Лося.