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На Гаїті застрелили президента Жовенеля Моїза

7 липня 2021 13:11

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Під час нападу на резиденцію глави держави постраждала і його дружина

Жовенеля Моїза застрелили. Фото: REUTERS/Jeanty Junior Augustin/File Photo

Жовенеля Моїза застрелили. Фото: REUTERS/Jeanty Junior Augustin/File Photo

На Гаїті застрелили президента Жовенеля Моїза. Він отримав смертельне поранення під час нападу на його резиденцію.

Про це пише Іnsider.

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Його дружина також отримала вогнепальне поранення в результаті нападу. Про стан її здоров'я поки нічого невідомо.

До речі, в жовтні 2018 року на Жовенеля Моїза був скоєний замах, тоді постраждали його охоронці, а сам він не постраждав і був евакуйований. Це сталося на урочистій церемонії, присвяченій 212-й річниці смерті засновника Гаїті Жан-Жака Дессаліна.

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Коли Жовенель Моїз покладав вінки, почалася стрілянина.

Нещодавно ми писали про те, що в Свердловській області (Росія), під час полювання випадково застрелили заступника голови Новоуральська Михайла Черницького.

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Нагадаємо, на Житомирщині від вогнепального поранення під час конфлікту з єгерями на полюванні загинув адвокат Святослав Пархоменко, який захищав інтереси підозрюваного в організації вбивства ексдепутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова Олександра Лося.

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