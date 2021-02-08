На Гаїті заявили про спробу державного перевороту

Влада Гаїті заявила, що в країні невідомі сили намагалися здійснити державний переворот і планували замах на президента Жовенеля Моїза.

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Про це з посиланням на міністра юстиції республіки Рокфеллера Вінсента повідомляє BBC.

За звинуваченням у підготовці перевороту і замаху в неділю були заарештовані 23 людини, зокрема суддя Верховного суду і високопоставлений офіцер поліції.

"Я дякую голові служби безпеки мого палацу. Метою цих людей був замах на моє життя. Цей план був відвернений", – заявив Моїз.

Хто стояв за спробою перевороту, не повідомляється. Водночас опоненти чинного президента вже кілька років проводять мітинги проти корупції та організованої злочинності в Гаїті, влада і опозиція також сперечаються про те, скільки чинний президент може залишатися при владі – до 7 лютого 2022 року чи 7 лютого 2021 року.

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У неділю в столиці Гаїті проходив черговий протест, під час якого поліція застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів.

Нагадаємо, у квітні 2020 року президент Гаїті Жовенель Моїз допустив можливість виникнення голоду на території карибської республіки через збитки економіки, викликані поширенням коронавірусу.

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