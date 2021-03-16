На гейзери після уколу: Ісландія відкрила кордони для вакцинованих

З 18 березня до країни пустять всіх бажаючих, хто прищепився від COVID-19

Людям, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусної інфекції, дозволять вільно в'їжджати до Ісландії.

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Про це 16 березня повідомила прес-служба ісландського уряду.

Раніше вільно в'їжджати до цієї країну могли лише громадян країн-членів Євросоюзу або Європейської економічної зони. Тепер до Ісландії зможуть в'їхати всі іноземці, які нададуть:

документ про повну імунізацію вакциною, сертифікованою Європейським агентством лікарських засобів;

доказ того, що вони перехворіли на COVID-19.

"Рішення застосувати послаблення на кордонах для вакцинованих осіб в країнах, що не входять до зону ЄС/ЄЕЗ, є логічним продовженням нашої нинішньої політики" , – заявила прем'єр-міністр Ісландії Катрін Якобсдоттір, зазначивши, що подорожі мають величезну важливість для культури, торгівлі та підприємництва її країни.

Нові правила вступають в силу з 18 березня, а з 1 травня Рейк'явік вводить так званий колірний код оцінки ризиків на кордоні. Після цього громадян з "зелених" і "жовтих" країн (з низьким рівнем ризику) звільнять від карантинних заходів за умови наявності негативного ПЛР-тесту на коронавірус.

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Для всіх інших діятимуть старі правила – складання тесту, потім п'ятиденний карантин і здача другого тесту.

Наразі Ісландія пройшла коронавірусну кризу – зараз в країні немає жодного госпіталізованого з COVID-19, але 30 осіб перебувають на самоізоляції з підтвердженою інфекцією, а 24 – на карантині через підозри на зараження.

Однак захворіти під час подорожі можливо. І "Сьогодні" дізналися, чи можна отримати компенсацію за відпочинок, зіпсований через COVID-19:

Відео: Сьогодні

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