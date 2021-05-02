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COVID-апокаліпсис в Індії. За добу рекордну кількість померлих, а вакцин катастрофічно бракує

2 травня, 21:16

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Навіть на тлі такої страхітливої ситуації в країні, влада не хоче вводити серйозні карантинні обмеження в Індії

Незважаючи на те що нових випадків коронавірусу в Індії поменшало, кількість смертей жахлива: за добу від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померли 3689 осіб, і це сумний рекорд.

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Наразі Індія є епіцентром спалаху коронавірусної хвороби, і, як вважають фахівці, ситуація там може погіршитися.

Сайт "Сьогодні" розповідає, чому Індія опинилася на межі COVID-колапсу.

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Система охорони здоров'я не витримує навантаження

За останню добу в Індії захворіли 392 488 осіб. Отже, загальна кількість хворих досягла 19,56 млн. За статистикою, коронавірусна хвороба в країні забрала життя 215 542 осіб.

Через велику кількість нових випадків захворювання, які щодня фіксують у країні, лікарні, морги і крематорії переповнені. Тільки в Делі через брак кисню за останній тиждень померли десятки людей.

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Уряд усе ще не бачить підстав для введення локдауну

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Однак навіть на тлі такої катастрофічної ситуації влада, як і раніше, неохоче вдається до національного карантину, адже торішній локдаун призвів до рекордного падіння виробництва – на 24%.

Обмеження ввели майже 10 індійських штатів і союзних територій.

Різке зростання захворюваності також призвело до браку медичного персоналу, і, за інформацією ЗМІ, уряд планує покликати студентів-медиків у лікарні для боротьби з коронавірусом.

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Яка ситуація з вакцинами?

Попри те, що Індія є однією з основних країн, де виробляють вакцини, ситуація зі щепленнями залишає бажати кращого. У кількох штатах заявили, що у них немає необхідної кількості доз, щоб вакцинувати дорослих у віці від 18 до 44 років. 2 травня першою дозою вакцинувалися 84 599 жителів у віці від 18 до 44 років. Повну вакцинацію пройшли тільки 27,3 млн осіб (2% населення країни).

Як ми писали раніше, українцям після повернення з Індії доведеться пройти обов'язкову самоізоляцію, незалежно від результатів ПЛР-тесту, а іноземцям взагалі заборонено в'їжджати після візиту в цю країну.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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