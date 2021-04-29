На кордоні Киргизстану та Таджикистану почалася стрілянина. є поранені

Чергове загострення виникло на спірній ділянці кордону двох країн – військові Киргизстану і Таджикистану застосували зброю

Між військовослужбовцями Киргизстану і Таджикистану сталася перестрілка на кордоні.

Реклама

Про це повідомила Прикордонна служба Державного комітету національної безпеки Киргизстану.

"У місцевості Головний Баткенську району Баткенській області (Киргизія) ситуація загострилася. ... Почалася перестрілка між військовими підрозділами сторін. За попередніми даними, таджицька сторона встановлює позиції мінометних розрахунків", – йдеться в повідомленні.

Читайте також: ІДІЛ взяла на себе відповідальність за атаку на прикордонну заставу в Таджикистані

За даними Telegram-каналу Mash, стрілянина почалася на спірній території в районі водорозподільного пункту "Головний" – в обох країнах цю землю вважають своєю.

Реклама

Також канал опублікував відео, як машини "швидкої" доставляють поранених до лікарні Ісфари, прикордонного міста в Таджикистані.

В тренді Виходять з орбіти Кремля. Санду розпустила проросійський парламент Молдови

У МНС Киргизстану повідомляють про 15 постраждалих в перестрілці.

Тим часом, президент Киргизстану Садиров Жапаров провів оперативну нараду з членами уряду щодо ситуації на кордоні, повідомляє його пресслужба.

За підсумками оперативної наради прийнято рішення про утворення робочої групи на чолі з першим віце-прем'єр-міністром Артемом Новіковим по врегулюванню і вивчення ситуації, що склалася.

За даними порталу 24.kg, парламент Киргизстану зібрався на позачергове засідання, щоб обговорити загострення на кордоні.

Реклама

Нагадаємо, це не перший інцидент на спірній ділянці кордону. У 2020 році в результаті перестрілки в лікарню потрапили четверо людей.