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На кордоні Киргизстану та Таджикистану почалася стрілянина. є поранені

29 квітня, 14:01

Денис Беспалов Денис Беспалов

Чергове загострення виникло на спірній ділянці кордону двох країн – військові Киргизстану і Таджикистану застосували зброю

Між військовослужбовцями Киргизстану і Таджикистану сталася перестрілка на кордоні.

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Про це повідомила Прикордонна служба Державного комітету національної безпеки Киргизстану.

"У місцевості Головний Баткенську району Баткенській області (Киргизія) ситуація загострилася. ... Почалася перестрілка між військовими підрозділами сторін. За попередніми даними, таджицька сторона встановлює позиції мінометних розрахунків", – йдеться в повідомленні.

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За даними Telegram-каналу Mash, стрілянина почалася на спірній території в районі водорозподільного пункту "Головний" – в обох країнах цю землю вважають своєю.

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Також канал опублікував відео, як машини "швидкої" доставляють поранених до лікарні Ісфари, прикордонного міста в Таджикистані.

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У МНС Киргизстану повідомляють про 15 постраждалих в перестрілці.

Тим часом, президент Киргизстану Садиров Жапаров провів оперативну нараду з членами уряду щодо ситуації на кордоні, повідомляє його пресслужба.

За підсумками оперативної наради прийнято рішення про утворення робочої групи на чолі з першим віце-прем'єр-міністром Артемом Новіковим по врегулюванню і вивчення ситуації, що склалася.

За даними порталу 24.kg, парламент Киргизстану зібрався на позачергове засідання, щоб обговорити загострення на кордоні.

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Нагадаємо, це не перший інцидент на спірній ділянці кордону. У 2020 році в результаті перестрілки в лікарню потрапили четверо людей.

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