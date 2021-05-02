На хімічному заводі в Ірані стався потужний вибух

Потужний вибух стався на хімічному заводі неподалік від іранського міста Кум. За даними місцевих ЗМІ, постраждало щонайменше шестеро людей. Відео вибуху з'явилося в Telegram-каналі "Військовий оглядач".

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"У будь-якому подібному випадку розглядаються дві версії: техногенна та дії Ізраїлю" , – пишуть кореспонденти каналу.

На ролику видно, як з охопленого вогнем будинку в небо піднімається густий чорний дим. Імовірно, аварія сталася на підприємстві компанії Moldan. Офіційних коментарів стосовно події поки немає.

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