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На хімічному заводі в Ірані стався потужний вибух

2 травня, 10:21

Олексій Росовецький Олексій Росовецький

За інформацією місцевих ЗМІ, загинуло шестеро людей. Підозрюють дії Ізраїлю

Потужний вибух стався на хімічному заводі неподалік від іранського міста Кум. За даними місцевих ЗМІ, постраждало щонайменше шестеро людей. Відео вибуху з'явилося в Telegram-каналі "Військовий оглядач".

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"У будь-якому подібному випадку розглядаються дві версії: техногенна та дії Ізраїлю" , – пишуть кореспонденти каналу.

На ролику видно, як з охопленого вогнем будинку в небо піднімається густий чорний дим. Імовірно, аварія сталася на підприємстві компанії Moldan. Офіційних коментарів стосовно події поки немає.

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